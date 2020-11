Jak bardzo polski jest Wiedźmin 3? Odpowiedź kosztuje 670 tyś zł

Jeden ze projektów zgłoszonych w konkursie Narodowego Centrum Nauki nosi tytuł „Polskie gry wideo? Kultury grania i branża gier w kontekście narodowym” i odpowiada za niego zespół wydziału polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego kierowany przez dr hab. Tomasza Zbigniewa Majkowskiego. Naukowcy zajmą się poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie o to, czy i w jakim stopniu są „polskie” najbardziej znane polskie gry i co przesądza o ich polskości, informuje strona polygamia.pl

Narodowe Centrum Nauki podało wyniki konkursu OPUS 19. Zgodnie z informacją konkursową zespoły, które się zgłosiły, rywalizowały o dofinansowanie naukowych projektów badawczych, w tym o wsparcie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej potrzebnej do zrealizowania tych projektów. Na wyżej wskazane badanie UJ otrzymał grant w wysokości 670 tysięcy zł.

Dlatego właśnie chcemy zapytać́: co to dokładnie znaczy, że gra jest „polska”? Przecież̇ nawet jeżeli wyprodukowano ją w Polsce, w procesie produkcji biorą̨ udział specjaliści wywodzący się̨ z różnych krajów i środowisk, a niektóre części gry powstają̨ poza granicami – przykładowo, pierwsza gra o wiedźminie Geralcie wykorzystywała silnik stworzony w kanadyjskim studio BioWare. Trudno też na poważnie potraktować́ kryterium miejsca publikacji czy używanego w grze języka. Współczesne gry oferują̨ dostęp do wielu języków jednocześnie, a ich globalne premiery dokonują̨ się̨ za pomocą̨ dostępnych z każdego miejsca globu platform dystrybucji cyfrowej. Sprawy nie przesadza też estetyka – wprawdzie niektóre produkcje bardzo mocno wiązane są̨ z miejscem swojego powstania ze względu na konstrukcję świata lub fabuły (tu znów na myśl przychodzi Wiedźmin 3), inne jednak wykorzystują̨ charakterystyczne realia, ale nie uchodzą̨ za produkty tej właśnie kultury narodowej. Gra This War of Mine jest przecież̇ powszechnie wiązana z sukcesami polskiej branży gier, chociaż̇ inspiracje czepie z tragicznej historii Bałkanów – brzmi cytat ze streszczenia badania udostępniony przez zespół Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Naukowcy z UJ informują także, że chcą kompleksowo zbadać polską kulturę grania, sprawdzić czy i w jaki sposób elementy gier stworzonych przez studia z Polski odwołują się do narodowej kultury, jakie gry polscy gracze uznają za polskie, a jakie są za takie uznawane przez społeczność międzynarodową. Zespół z UJ zamierza zając się tematem kopleksowo, badając także aspekty produkcji, marketingu i sprzedaży gier w Polsce.

Ostatecznym efektem pracy ma być nie tylko lepsze zbadanie polskich gier, ale też zbudowanie spójnych narzędzi teoretycznych i metodycznych do badania narodowych kultur grania – czytamy na stronie polygamia.pl.

Jak do tej pory powstało nie tak wiele opracowań zajmujących się tematyką gier wideo w naszym kraju, i z pewnością dobrze, że zespół z UJ wziął się za taki temat. Z całą pewnością grant w wysokości 670 tysięcy zł dopomoże mu gruntownie zając się sprawą.

