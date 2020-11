Orlen z nową strategią. Skąd na to wziąć? Stać nas dzięki dobrej zmianie

Orlen z wielką strategią 2030. Skąd na to pieniądze? Orlen za PO przez 8 lat odnotował 2,90 mld zł zysku. Za PiS, po 4 latach i trzech kwartałach już ponad 25 mld zł zysku netto. Jak tłumaczył w poniedziałek prezes PKN ORLEN, Daniel Obajtek w „Gościu Wiadomości” TVP1/TVP INFO - Spółka nie zarabiała, gdy hulały mafie paliwowe. To się zmieniło**

W ciągu najbliższych 10 lat 140 mld zł na inwestycje. Daniel Obajtek był Gosciem Wiadomości TVP1/TVPInfo.

Dzięki czemu Orlen w ciągu sot. 4 lat mógł się tak bardzo rozwinąć?

Orlen jest bardzo dynamiczną, energiczną firmą, która się bardzo mocno rozwija. W ciągu czterech lat i trzech kwartałów Orlen zarobił 25 mld zł, czyli zarobiliśmy pieniądze, które dalej możemy inwestować. Ta strategia pokazuje nam te kierunki, ale to dla nas żadna nowość. My już jesteśmy na tej ścieżce. Bardzo mocno inwestujemy w procesy akwizycyjne, bardzo mocno inwestujemy w rozwój. Rozbudowujemy petrochemię, rafinerię, inwestyjemy w pion energetyczny. Orlen bardzo mocno rozwija się w kraju, ale i na innych rynkach. Budujemy siłę polskiej gospodarki i wzmacniamy polską gospodarkę - powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Czy rozwój Orlenu jest uzależniony od możliwości, które daje państwo?

Ależ oczywiście, państwo daje tutaj duże możliwości. To jest spółka strategiczna, multienergetyczna, co podkreślam, budowana tak, by była zdecydowanie bardziej stabilna i mogła bardziej konkurować w Polsce i na innych rynkach. Państwo daje stabilność. Tu jest doskonała współpraca z panem wicepremierem Jackiem Sasinem. Bardzo mocno się rozwijamy, inwestujemy i przez to rozwijamy się, ale odpowiedzialną społecznie. Proszę zobaczyć jak Orlen działa w czasach covidowych. Bardzo mocno Wspieramy Polaków, polską gospodarkę, bo tak duży koncern ma również spełniać zadania społeczne.

Dlaczego w poprzedniej perspektywie ta firma nie przynosiła takich zysków. Czy jest pan w stanie odpowiedzieć na to pytanie? – pytała prowadząca.

Ależ oczywiście, że jestem w stanie. W momencie, kiedy hulały mafie paliwowe, kiedy system nie był uszczelniony, m.in. system VAT, to ta spółka nie zarabiała, ta spółka była osłabiana. Cały czas nawet prywatyzowano spółki zależne, które miały zapewniać bezpieczeństwo tej spółce. Teraz te spółki odkupujemy. Robimy bardzo duży plan inwestycyjny, ale też akwizycyjny. Same wyniki mówią za siebie. Za osiem lat za Platformy Obywatelskiej zysk spółki to 2,90 mld zł. A tu mówimy o czterech latach i trzech kwartałach, dających zysk netto ponad 25 mld zł. Już nie wspomnę jak rósł poziom sprzedaży paliw, gdy obecny rząd uszczelnił system w tym zakresie. Sprzedaż oleju napędowego wzrosła o ponad 40 proc. Sprzedaż benzyny wzrosła ponad 20 proc. To efekt walki z mafiami paliwowymi, również rozwoju gospodarczego, ale i zarządzania spółką. My nie boimy się podejmowania odważnych decyzji, w tym akwizycyjnych. Łączymy się, budujemy, już jesteśmy na tej ścieżce.

Wspomniał akwizycję grupy Energa dla nisko i zeroemisyjnej energetyki, a także pion petrochemii, bo czas ropy, jaki znamy, się kończy.

Przyjdą czasy, że ropy nie będzie się przetwarzało na paliwa tradycyjne, jakie dziś mamy. Przerób ropy będzie bardziej kierunkowany na nowoczesną petrochemię. Tu też bardzo mocno się rozwijamy. Rozwijamy też bardzo mocno detal, stąd ostatnia akwizycja grupy RUCH. Wzmacniamy inne, zależne spółki, które teraz np. m.in. budują w Płocku szpital tymczasowy.

Jak zapowiedział, w RUCH będzie mocno wprowadzał usługi kurierskie i gastronomii oraz bardzo mocno wprowadzi usługi pocztowe.

Tam będą nowe bryły kiosków, będziemy wprowadzać naszą gastronomie, nasze produkty markowe, będzie prasa, ale będziemy bardzo mocno wprowadzać tam usługi kurierskie. „Paczka w RUCHU”, czy „Stacja w Paczce”, to będziemy zdecydowanie rozbudowywać. Będziemy wprowadzać urządzenia do dystrybucji paczek, by było to automatycznie. To będziemy wdrażać wspólnie z usługami e-commerce’owymi (e-handlu -red.). Dziś EBITDA Orlenu z detalu to ok. 3 mld zł. Czemu nie mamy rozwijać czegoś, na co również moze być naszym biznesem. Lepiej to rozwijać na bazie istniejącej firmy niż robić to od podstawa. Tak jak zrobiliśmy to w pionie rozwoju energetycznego z akwizycją Grupy Energa.

Prezes PKN Orlen o ekologii i samej transformacji mówił podczas prezentacji wcześniej w poniedziałek rano

Dzięki tej strategii Orlen stanie się biznesowym liderem zrównoważonej transformacji w Europie Środkowej - zapowiedział Daniel Obajtek, prezes PKN ORLEN.

Na realizację tych działań firma wyda łącznie ok. 140 mld zł do 2030 roku, co - jak zapowiedział prezes Obajtek, wygeneruje łącznie 195 mld zł zysku EBITDA w ciągu następnych 10 lat.

Sektor paliwowo energetyczny jeszcze nigdy w historii nie stał przed tyloma wyzwaniami, ale traktujemy je jako wielką szansę rozwojową dla grupy Orlen - ocenił Daniel Obajtek. Jak zapowiedział, Trendy, które napędzają transformację energetyczną, to przede wszystkim nowe technologie.

Jak ocenił Daniel Obajtek, Orlen przygotowuje się do zmian, zwłaszcza, ze w dłuższej perspektywie przerób ropy naftowej na potrzeby paliw transportowych będzie tracił na znaczeniu. Dlatego musi maksymalizować zyski i rozwijać najsilniejsze segmenty koncernu. To one mają napędzać transformację i budować nowe obszary działalności.

Jako strategiczny segment wskazano również detal poza paliwowy. To w tych strategiach firma chce budować dalszy wzrost i oprzeć na nich strategię zero emisyjności do 2050 roku.

Ok. 10 proc. firma przeznaczy na inwestycje w przyszłość, czyli nową mobilność, wodór, recykling, badania i rozwój oraz cyfryzacja. To ma być baza do dalszego wzrostu i rozwoju.

Dzięki tej strategii Orlen stanie się biznesowym liderem zrównoważonej transformacji w Europie Środkowej - podsumował Daniel Obajtek, prezes PKN ORLEN.

