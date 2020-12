Chińczycy skupują ziemię obok baz wojskowych! To nie przypadek

Coraz więcej chińskich i południowokoreańskich firm wykupuje w Japonii ziemię w pobliżu instalacji wojskowych; wywołuje to zaniepokojenie japońskich władz, które rozważają wprowadzenie restrykcji – pisze w środę hongkoński dziennik „South China Morning Post”.

„Nie sądzimy, że to może być przypadek” – powiedziało cytowane przez gazetę źródło w sekretariacie japońskiego rządu, odnosząc się do lokalizacji ziemi kupowanej przez zagraniczne firmy.

W ciągu ostatniego dziesięciolecia chińskim lub południowokoreańskim przedsiębiorstwom sprzedano co najmniej 80 działek znajdujących się w pobliżu japońskich baz wojskowych – ustalił rządowy panel, który badał to zagadnienie.

„Najpierw, siedem lat temu, zaczęliśmy ściśle monitorować tę sprzedaż, ale sytuacja stała się w ostatnich kilku latach znacznie poważniejsza” – powiedziało źródło „SCMP”, dodając, że rząd w Tokio rozważa wprowadzenie regulacji w tej sprawie.

„Jedna z propozycji zakłada pełniejszą analizę powodów zakupu ziemi przez zagraniczne firmy, co nie jest obecnie wymagane. Oznacza to, że nie mamy jasności co do celów kupującego” – powiedział urzędnik.

W 2016 roku chińska korporacja usiłowała nabyć 2,4 hektara ziemi na wyspie Taketomi, leżącej zaledwie 170 kilometrów od kontrolowanego przez Japonię archipelagu Senkaku (chiń. Diaoyu), o który Pekin spiera się z Tokio. W tym przypadku interweniowały władze japońskiego miasta, które wykupiły grunt.

Do skutku doszła natomiast transakcja, w której chińska firma nabyła 8 hektarów ziemi leżącej zaledwie trzy kilometry od japońskiej bazy wojskowej na wyspie Hokkaido, a także zakup przez południowokoreańską firmę działki obok strategicznie położonych instalacji radarowych na wyspie Tsushima w południowej części Japonii – pisze „SCMP”.

„Nie możemy odpowiedzieć na pytanie, czy chiński rząd stoi za niektórymi z tych transakcji, ponieważ często trudno jest prześledzić zakup do prawdziwego inwestora lub znaleźć związek z rządem, gdyż zaangażowane mogą być warstwy firm fasadowych” – powiedziało źródło dziennika w japońskim rządzie.

Japońscy urzędnicy odmówili odpowiedzi na pytanie, czy zakupem ziemi w pobliżu instalacji wojskowych są również zainteresowane firmy rosyjskie. Specjalista z dziedziny stosunków międzynarodowych z Uniwersytetu Daito Bunka w Japonii Garren Mulloy ocenił jednak, że jest to prawdopodobne na wyspie Hokkaido, niedaleko Rosji.

Według „SCMP” zagraniczna firma kupiła w 2016 roku 5 tys. metrów kwadratowych ziemi w pobliżu bazy radarowej Sił Samoobrony Japonii na przedmieściach miasta Wakkanai na północy Hokkaido. Firma chciała rzekomo zbudować tam turbiny produkujące energię z wiatru, ale żadnej jak dotąd nie ustawiono – podał hongkoński dziennik.

Zdaniem Mulloya jeśli ziemia w pobliżu takiej bazy rzeczywiście znalazłaby się w rękach zagranicznego wojska, najbardziej prawdopodobnym powodem byłoby jej wykorzystanie do monitorowania sygnałów z bliskiej odległości. Gdyby w regionie doszło do jakiegoś incydentu, na przykład kolejnej próby rakietowej Korei Płn., komunikacja wojskowa nasiliłaby się, a jej monitoring mógłby dostarczyć informacji na temat używanych częstotliwości oraz tego, skąd i dokąd wysyłane są wiadomości.

„Szukaliby schematów komunikacji i wszelkich słabości, które można byłoby wykorzystać. Dlatego bezpieczeństwo takich baz jak te na Hokkaido i Okinawie jest tak istotne” – ocenił Mulloy.

PAP/kp