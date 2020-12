Szczepienia: Nabór trwa!

Do północy w piątek trwa nabór placówek medycznych chcących wziąć udział w programie szczepień przeciw COVID-19. Pierwszeństwo mają poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, którym zniesiono kryterium przeprowadzania 180 szczepień w tygodniu i dostępności przez pięć dni w tygodniu.

Elektroniczne deklaracje placówki medyczne, nie tylko te, które mają podpisane umowy z NFZ, mogą składać do północy do piątku. Formularz dostępny jest pod adresem: https://formularze.ezdrowie.gov.pl/.

Przedstawiając projekt Narodowego Programu Szczepień założono, że placówki takie muszą – oprócz wymogów infrastrukturalnych i kadrowych (co najmniej jeden zespół szczepiący) – zapewnić dostępność pacjentom do szczepień przez 5 dni w tygodniu i zadeklarować, że zaszczepią co najmniej 180 osób w tygodniu.

NFZ w czwartek te wymogi placówkom POZ złagodził, tłumacząc, że chodzi o to, aby mniejsze przychodnie miały również szanse szczepić swoich pacjentów.

„Zmieniamy te kryteria po to, by pacjenci – nawet najmniejszych gmin – mieli możliwość szczepić się u swojego lekarza POZ” – wytłumaczył w czwartek w czasie konferencji prasowej zastępca dyrektora Biura Komunikacji Społecznej Narodowego Funduszu Zdrowia Paweł Florek.

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk we wtorek na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia zaznaczył, że liczba zgłoszonych podmiotów zapewnia zaszczepienie ponad 230 tys. osób tygodniowo.

Założenia programu szczepień wskazywały na to, że na mapie kraju pojawi się około 8 tys. punktów szczepień, a w kwalifikacji do szczepień udział weźmie 40-50 tys. lekarzy mających prawo do wykonywania zawodu.

Szczepienia mają być bezpłatne i dobrowolne. Proces będzie opierał się na zaproszeniach (dokument e-skierowania) ważnych 60 dni od wystawienia. W pierwszej kolejności zaszczepiony ma być personel medyczny, osoby starsze, mundurowi i przewlekle chorzy. Koszt zakupu szczepionek oszacowano na około 2,4 mld zł. Szczepionki mają być dostępne w styczniu, po dopuszczeniu ich na rynek przez Europejską Agencję Leków.

PAP/ as/