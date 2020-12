Prezydent: nigdy nie byłem przedstawicielem społeczności antyszczepionkowej

Nigdy nie byłem przedstawicielem społeczności antyszczepionkowej - zapewnił prezydent Andrzej Duda. Tłumaczył, iż na grypę się nie szczepił, ponieważ nie uważał ją za zbyt szkodliwą. Prof. Krzysztof Simon wspomniał z kolei swego dawnego pacjenta, nazwiskiem Duda, który zmarł z powodu powikłań po grypie

Prezydent rozmawiał w piątek na temat szczepień z lekarzami ekspertami: głównym doradcą premiera ds. COVID-19 prof. Andrzejem Horbanem, specjalistą chorób zakaźnych prof. Krzysztofem Simonem oraz byłym Głównym Inspektorem Sanitarnym Jarosławem Pinkasem. Zapis rozmowy został zamieszczony późnym wieczorem na profilu twitterowym Andrzeja Dudy.

Jednym z wątków dyskusji była kwestia szczepień na grypę. Prezydent nawiązał m.in. do swych słów z kampanii wyborczej, kiedy podkreślał, że jest przeciwnikiem obowiązkowych szczepień.

W piątkowej rozmowie z lekarzami przekonywał, że nigdy nie był antyszczepionkowcem.

Dodał, że żadne z tych szczepień mu nie zaszkodziło - „poczynając od szczepienia na polio, skończywszy na gruźlicy”.

Potwierdził jednak, iż nigdy nie zaszczepił się na grypę.

Uważałem, przynajmniej do niedawna, że jestem cały czas jeszcze człowiekiem młodym, w związku z powyższym choroba grypy sama, jako taka, przy zachowaniu odpowiedniej terapii, zalecanej przez lekarzy i przy poważnym podejściu do kwestii leczenia, nie powinna mi w istotnym stopniu zaszkodzić, zakładając, że będę się leczył, przebywał w domu, nie przeziębię tej grypy, nie doprowadzę się do jakiś powikłań pogrypowych - tłumaczył prezydent.