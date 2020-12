Europejska zgoda na szczepionkę - 23 grudnia

Europejska Agencja Leków (EMA) zamierza 23 grudnia podjąć decyzję w sprawie dopuszczenia do obiegu szczepionki firm BioNTech i Pfizer przeciw Covid-19 - napisał we wtorek dziennik „Bild”. To o prawie tydzień wcześniej, niż dotychczas przypuszczano.

Gazeta powołuje się na źródła w niemieckim rządzie i w Komisji Europejskiej.

Pierwotnie unijny regulator miał podjąć decyzję 29 grudnia w sprawie preparatu Pfizer-BioNTech, zaś 12 stycznia w sprawie szczepionki firmy Moderna. Jednak tak późna data stała się w ostatnim czasie przedmiotem krytyki m.in. ze strony niemieckiego ministra zdrowia Jensa Spahna. We wtorek szef resortu powiedział na konferencji prasowej, że liczy na pozytywną decyzję EMA jeszcze przed świętami i uruchomienie programu szczepień przed końcem roku.

Zgodę na dopuszczenie do użytku szczepionki niemieckiej BioNTech i amerykańskiego Pfizera wydały już m.in. urzędy w Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie, natychmiast po pierwszych dostawach rozpoczynając szczepienia najbardziej narażonych osób.

PAP/RO

