Prezydent: fundusze europejskie unowocześniają polską wieś

Środki europejskie przede wszystkim służą temu, by unowocześniać polską wieś, by życie na wsi stawało się coraz łatwiejsze, by zapewnić rolnikom dostęp do tego wszystkiego, do czego ludzie mają dostęp w mieście - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Prezydent był w niedzielę gościem programu „Tydzień” na antenie TVP. Podczas rozmowy Andrzej Duda był m.in. pytany o środki europejskie dla rolników, o nową perspektywę finansową oraz o tzw. Europejski Zielony Ład.

Pamiętajmy, z jakiego poziomu startowało polskie rolnictwo podczas przemian ustrojowych, jak bardzo było do tyłu w porównaniu z tym, co już wówczas miało rolnictwo na zachodzie Europy. I dzisiaj okazuje się, że jesteśmy w absolutnej europejskiej czołówce - powiedział Andrzej Duda.

_Natomiast czemu służą te środki europejskie? Przede wszystkim właśnie temu, by unowocześniać polską wieś, by życie na wsi stawało się coraz łatwiejsze, by zapewnić rolnikom dostęp do tego wszystkiego, do czego ludzie mają dostęp w mieście. Aby nie było drastycznej różnicy między poziomem życia na wsi a poziomem życia w wielkich miastach. To wielkie zadanie i tu przede wszystkim powinny być inwestowane środki europejskie – ocenił Andrzej Duda.

Prezydent wskazał, że oprócz dopłat europejskich rolnicy otrzymują też inne świadczenia m.in. od polskiego państwa jak choćby program 500+. „One mają szczególną rolę zwłaszcza właśnie na polskiej wsi, bo rodziny, które mieszkają na wsi, są zwykle liczniejsze, jest – dzięki Bogu – więcej dzieci w tych rodzinach; to też bardzo ważne dla rozwoju demograficznego naszego kraju” - podkreślił.

Za najistotniejsze dla rolników ustawy wprowadzone w ostatnim czasie Andrzej Duda uważa m.in. na ustawę o spółdzielniach rolników oraz ustawę, która umożliwia sprzedaż bezpośrednią i wprowadza rozwiązania podatkowe, które ułatwiają rolnikom bezpośrednią sprzedaż swoich produktów.

To także ustawa o kołach gospodyń wiejskich, która nie dotyczy wprost działalności rolniczej – dotyczy tego, co panie mogą robić. Po co? Właśnie po to, by budować społeczeństwo obywatelskie na swoim poziomie lokalnym. Bo jest to bardzo dobra forma rozwoju właśnie społeczności lokalnej w kołach gospodyń wiejskich. Bardzo ją cenię, uważam, że to niezwykle pożyteczne – stwierdził Andrzej Duda.

PAP/RO

