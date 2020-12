Smartfony i tablety z opłatą reprograficzną. Artyści są "za"

W 2021 roku smartfony i tablety mają zostać również objęte opłatą reprograficzną. Producenci twierdzą, że to podniesie ich cenę.Ale twórcy uznają takie rozwiązanie za sprawiedliwe.

Ministerstwo kultury pracuje nad ustawą o statusie artysty zawodowego. Na jej podstawie powołany zostanie Fundusz Wsparcia Artystów Zawodowych – informuje Sebastian Kucharski na portalu wirtualnemedia.pl.

Fundusz wsparcia artystów ma być finansowany z środków opłaty reprograficznej, która zostanie nałożona także na smartfony i SmartTV.

Cieszy to środowiska twórcze, ale producenci sprzętu mówią, że spowoduje to podwyżki. Urządzenia mogą być objęte opłatą już od 2021 roku – pisze Sebastian Kucharski.

Organizacje reprezentujące autorów pozytywnie oceniają tą inicjatywę ustawodawczą. Dodają, że dzięki niej wreszcie zostanie rozszerzona lista sprzętów objęta opłatą reprograficzną. To opłata doliczana do ceny urządzeń i nośników służących do kopiowania.