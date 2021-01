Mięso nie tylko pod presją pandemii! Te zarazy uderzyły w branżę!

Polska wyeksportowała od stycznia do kwietnia tego roku 248 tys. ton wieprzowiny, co oznacza roczny wzrost o 11 proc. - wynika z obliczeń Agencji Rynku Rolnego (ARR) na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. Jak podaje ARR eksport cukru od października 2016 r. do kwietnia 2017 r. wzrósł w ujęciu rocznym o 10 proc. do 264 tys. ton.