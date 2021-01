Australian Open - coraz więcej tenisistów z kwarantanną

Do 47 wzrosła liczba tenisistów poddanych dwutygodniowej kwarantannie, po tym jak trzy inne osoby uzyskały pozytywny wynik testu na obecność Covid-19. Chodzi o pasażerów dwóch lotów czarterowych, którym podróżowali uczestnicy Australian Open

Samoloty przyleciały z Los Angeles i Abu Zabi. W obu przypadkach zakażenie koronawirusem stwierdzono u osób postronnych, a nie u zawodników.

Zgodnie z wytycznymi tenisiści, którzy mają wziąć udział w rozpoczynającym się 8 lutego turnieju wielkoszlemowym w Melbourne, powinni od czwartku do soboty przylecieć na antypody. Chodziło o to, aby poddali się 14-dniowej izolacji, ale w przypadku uzyskania negatywnych rezultatów testu mogli opuszczać hotelowe pokoje na pięć godzin dziennie, by trenować ze wskazanym wcześniej partnerem.

Tymczasem 47 zawodniczek i zawodników, którzy podróżowali z osobami zakażonymi, nie będzie miało możliwości trenowania na korcie przez dwa tygodnie. W ich sytuacji codzienne ćwiczenia będą musiały ograniczyć się m.in. do roweru stacjonarnego w pokoju. Początkowo organizatorzy podali, że chodzi o 24 osoby. Teraz ta liczba wzrosła niemal dwukrotnie.

Urzędnicy ds. zdrowia stanu Wiktoria poinformowali, że chorzy to członek załogi samolotu z Los Angeles oraz dwóch uczestników Australian Open, którzy nie są zawodnikami, ale szczegółów nie podano.

Według australijskiej prasy, wśród grających poddanych bezwzględnej izolacji są m.in. Białorusinka Wiktoria Azarenka (zwyciężczyni Australian Open w 2012 i 2013 roku), Amerykanka Sloane Stephens i Japończyk Kei Nishikori. Na razie żadna z tych osób tego nie potwierdziła.

Ujawnił się za to Urugwajczyk Pablo Cuevas (68. w światowym rankingu), który napisał na Twitterze: Z pięciu godzin treningu dziennie w „bańce”, zrobiła się restrykcyjna dwutygodniowa kwarantanna. Będę się z wami na Instagramie dzielił tym, jak ćwiczę w pokoju.

W sumie 1200 uczestników Australian Open ma przylecieć do Melbourne 15 samolotami. Wśród tych, co muszą pozostać w izolacji jest także Meksykanin Santiago Gonzalez.

Kontaktujemy się regularnie ze wszystkimi zawodnikami i zrobimy wszystko, by ich potrzeby były zapewnione do tego stopnia, jak będzie to możliwe - zapewnił dyrektor turnieju Craig Tiley.

W Melbourne zagra troje polskich singlistów: Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Z rywalizacji wycofała się z powodu kontuzji kolana Magda Linette. Tegoroczna edycja Australia Open odbędzie się w dniach 8-21 lutego.

