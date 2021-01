Efekt mrozów. Nowy rekord PGNiG!

81 mln m sześc. gazu dostarczyło odbiorcom PGNiG podczas poprzedniej doby gazowej - od godz. 6 w poniedziałek do 6 we wtorek. To nowy rekord dobowych dostaw. Wzrost zużycia gazu to efekt fali mrozów.

W efekcie niskich temperatur wzrosło zapotrzebowanie na gaz do ogrzewania wśród odbiorców indywidualnych, na wysokim poziomie pozostaje także zużycie gazu przez odbiorców przemysłowych.

Poprzedni rekord zużycia zanotowano zimą 2018 r. Najwyższe dobowe zużycie gazu ziemnego przez odbiorców PGNiG wyniosło wówczas ok. 78,8 mln m sześc.

Dzięki zapasom gazu w podziemnych magazynach w Polsce i za granicą, jak również dzięki rozwijanej wciąż dywersyfikacji dostaw oraz rezerwacji mocy w gazociągach krajowych i transgranicznych, możemy elastycznie reagować na zmieniające się potrzeby klientów – podkreślił prezes PGNiG Paweł Majewski.

Obecne wysokie potrzeby pokrywane są z wydobycia krajowego, z importu z Rosji, Niemiec i Czech, dostawami LNG m.in. z Kataru i USA, a także z zapasów z podziemnych magazynów gazu w Polsce i na Ukrainie.

W poprzedniej dobie gazowej rekordowe zapotrzebowanie odnotował także operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System. Popyt wyniósł ok. 88 mln m sześć.

PAP/RO