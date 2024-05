Ile gazu zużyjemy? Szczyt w latach 2030-2032

Szczyt zapotrzebowania na usługę przesyłu gazu nastąpi w latach 2030-2032 r. - wynika z zaktualizowanej prognozy na lata 2024-2045 Gaz-Systemu. Dodano, że następnie przesył będzie spadać i w 2045 r. wyniesie od 21,7 do 26,6 mld m sześc.

Jak wskazał w komunikacie Gaz-System, aktualizacji poddano prognozę zamieszczoną w Krajowym Dziesięcioletnim Planie Rozwoju na lata 2024-2033 (KDPR 2024-2033), uzgodnionym z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki 8 lutego br. Prognozę na lata 2024-2045 spółka opracowała w dwóch wariantach: Optymalnego Rozwoju i Umiarkowanego Wzrostu.

Dwa warianty zużycia

W wariancie Optymalnego Rozwoju zapotrzebowanie na przesył gazu w tym roku określono na 18,4 mld m sześc., w 2025 r. ma ono wzrosnąć do 20,7 mld m sześc. Szczyt zapotrzebowanie na usługę przesyłu gazu ma nastąpić w 2032 r. kiedy to wyniesie 27,5 mld m sześc., po czym zacznie spadać i do roku 2045 wolumen przesyłu utrzyma się w przedziale 26,8-26,6 mld m sześc.

W wariancie Umiarkowanego Wzrostu zapotrzebowanie na usługę przesyłu gazu w 2024 r. wyniesie 18,2 mld m sześc., w 2025 r. - 20,1 mld m sześc. Gaz-System zakłada, że w tym scenariuszu najwięcej gazu prześle w 2030 r. - 24,8 mld m sześc., następnie zapotrzebowanie na usługę przesyłową zacznie spadać, a od 2039 r. do 2045 r. ma utrzymać się na poziomie 21,7 mld m sześc.

Gaz-System domyka Bramę Północną i idzie ku transformacji

Aktualizacja usługi przesyłowej

„Weryfikacja zapotrzebowania na usługę przesyłową odbyła się w marcu br. przy analogicznych założeniach jak do prognozy w KDPR 2024-2033” - wyjaśniła spółka, dodając, że KDRP obejmuje kolejne dziesięć lat działalności spółki i jest obowiązkowo aktualizowany co dwa lata.

Z danych Gaz-Systemu wynika, że w 2023 r. przesłał 16,9 mld m sześc. gazu, a z uwzględnienie magazynów gazu - 19,2 mld m sześc.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem i operatorem terminala LNG w Świnoujściu.

Anna Bytniewska (PAP), sek

