Warszawa: Kolejna awaria sieci ciepłowniczej

Mieszkańcy kolejnego budynku w Warszawie obudzili się w czwartek rano w zimnych mieszkaniach.

Stołeczne przedsiębiorstwo ciepłownicze Veolia Energia Warszawa poinformowało, że w czwartek od godz. 8.15 w rejonie Al. Komisji Edukacji Narodowej 46 nastąpiła przerwa w dostawach ciepła. Przywrócenie dostaw ciepła planowane jest na czwartek na godziny południowe.Tym razem wstrzymano dostawę ciepła do budynku przy Al. Komisji Edukacji Narodowej. Od wczoraj marzną również osoby mieszkające w okolicach ul. Zagłoby.

W stolicy w ciągu ostatnich dni wystąpiło już kilka poważnych awarii sieci ciepłowniczej. W poniedziałek siedem budynków w Warszawie w rejonie ul. Solec było bez ogrzewania do wtorku rano. We wtorek w stolicy także doszło do awarii - kilkadziesiąt budynków w rejonie ul. Tynieckiej oraz w rejonie ul. Jagiellońskiej było bez ogrzewania.

Natomiast w piątek po uszkodzeniu rury sieci ciepłowniczej na ul. Jagiellońskiej ogrzewania nie było w ponad 60 praskich budynkach, później tego dnia do awarii doszło też na Kabatach, a jej skutki dotknęły prawie 20 budynków. Do kolejnej awarii sieci ciepłowniczej doszło także w sobotę na ul. Jagiellońskiej, krótko po naprawie poprzedniej.

Czytaj także:Warszawa: Kolejne awarie. Kilkadziesiąt budynków bez ogrzewania

(PAP)/gr