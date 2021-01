Oto nietypowe, dobrze płatne zawody. Niektóre naprawdę zaskakują

Nawet 10 tys. zł może zarobić początkujący specjalista od makijażu pośmiertnego - wskazuje zestawienie Personnel Service. Wśród nietypowych, dobrze płatnych zawodów znalazły się również pracujący na wysokościach, psi psycholog, wróżka czy tester wierności.

Listę mało popularnych zawodów, które kuszą zarobkami, przygotowała firma specjalizująca się w rekrutacji i zatrudnianiu pracowników - Personnel Service. Oprócz arborysty, psiego psychologa, fryzjera czy wizażysty zwłok, znalazły się na niej: wróżka, tester wierności, myjący okna wieżowców.

Od 150 zł do nawet kilku tysięcy za ścięcie jednego drzewa trafia do kieszeni arborysty, zwanego potocznie „drzewiarzem”, który mierzy się z niebezpiecznymi wysokościami i innymi naturalnymi przeszkodami.

Inne dobrze płatne, nietypowe zajęcie to zawodowe mycie okien wieżowców. Można zarobić nawet kilkadziesiąt złotych za godzinę; stawka zależy od umytej powierzchni i stopnia trudności zadania.

Według ekspertów Personnel Service coraz popularniejsze, ale nadal nielicznie reprezentowane są też zawody związane z opieką nad zwierzętami i ich pielęgnacją.

Psi fryzjerzy, czyli tzw. groomerzy za kąpiel i strzyżenie psa średniej wielkości pobierają od 70 do 120 zł” - czytamy. Cena wzrasta, gdy pupila trzeba przygotować np. do profesjonalnej wystawy psów rasowych. Coraz częściej właściciele czworonogów decydują się też na usługi psiego psychologa. Może on liczyć na zarobki w granicach 250 zł za pierwszą wizytę i ok. 150 zł za każdą kolejną - wskazali eksperci.