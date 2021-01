Tąpnięcie w W. Brytanii po brexicie! Gorzej też w Niemczech i Francji!

Aktywność gospodarcza mierzona indeksami PMI załamała się na Wyspach w styczniu. Dwie największe gospodarki Unii Europejskiej też sygnalizują kłopoty.

Już nie tylko koronawirus, ale i problemy jakie nastąpiły po brexicie, spadły na głowy przedsiębiorców w Europie. Widać to po aktywności gospodarki mierzonej wskaźnikami PMI.

Wyliczenia międzynarodowej firmy analitycznej IHS Markit na bazie ankiet menadżerów ds. zakupów wskazują, że tak złych nastrojów w firmach w Wielkiej Brytanii jak obecnie nie było od maja ubiegłego roku. Komponowany wskaźnik PMI dla gospodarki wyniósł w styczniu według wstępnych danych 40,6 pkt. To dużo niżej od poziomu równowagi wyznaczonego wartością 50 pkt. Ekonomiści oczekiwali, że wyniesie 50,7 pkt., więc odczyt można nazwać sporym rozczarowaniem.

Najbardziej pogorszyły się dane dla sektora usług - wskaźnik spadł do 38,8 pkt. z 49,4 pkt. miesiąc wcześniej, przy oczekiwanym przez rynek wzroście do 49,9 pkt. Nieco lepiej, choć też poniżej prognoz zachowywał się PMI dla sektora przemysłowego - wyniósł 52,9 pkt. w porównaniu do 57,5 pkt. w grudniu i konsensusu prognoz na styczeń na poziomie 57,3 pkt.

Gwałtowny spadek aktywności biznesowej w styczniu stawia zablokowaną gospodarkę Wielkiej Brytanii na kursie do gwałtownego spadku w pierwszym kwartale 2021 r., co oznacza, że podwójne pikowanie recesji mamy już na stole - ocenił Chris Williamson, główny ekonomista biznesowy w IHS Markit.

Według niego niepokojące jest, że w styczniu firmy zmniejszały zatrudnienie w zwiększonym tempie - choć mniejszym niż zaobserwowano pomiędzy marcem, a listopadem. W branżach, gdzie pracuje wielu naszych rodaków-emigrantów problemy będą szczególnie zauważalne.

Nie jest przy tym tak, że utrudnienia dotknęły tylko firm brytyjskich. Pogorszyły się też wskazania dla Niemiec i Francji.

Nasz zachodni sąsiad odnotował spadek zbiorczego PMI dla gospodarki do 50,8 pkt. w styczniu z 52 pkt. w grudniu 2020. Pogorszenie nastrojów miesiąc do miesiąca większe było w sektorze przemysłowym, niż w usługach. PMI da przemysłu spadł do 57 pkt. z 58,3 pkt. w grudniu, a w przypadku usług nastąpiło obniżenie do 46,8 pkt. z 47 pkt.

Do zaledwie 47 punktów z 49,5 pkt. przed miesiącem spadł zbiorczy wskaźnik PMI we Francji. Bardziej wynika to z postępującej zapaści w usługach (46,5 pkt.), niż w produkcji (51,5 pkt.). O ile usługi wykazały gorszą aktywność od oczekiwań rynku, to francuski przemysł jednak wykazał wzrost aktywności.

businessinsider.com.pl/kp