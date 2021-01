PKN ORLEN TOP1 wśród pracodawców

PKN ORLEN zdobył pierwsze miejsce i został TOP1 wśród certyfikowanych pracodawców w Polsce

Koncern niezmiennie od dziesięciu lat pozostaje w czołówce tego prestiżowego rankingu. W tym roku otrzymał również od ekspertów niezależnego Top Employers Institute wyróżnienie Top Employer Polska 2021 za spełnienie najwyższych światowych standardów w zakresie polityki personalnej.

Uzyskanie certyfikatu TOP Employers poprzedza niezależny audyt, który dla wszystkich firm na całym świecie prowadzony jest według jednej metodologii badania. Składa się na niego wnikliwa ocena ponad 400 praktyk z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Badanie obejmuje całokształt działań HR, od procesu rekrutacji i zatrudnienia począwszy, przez sposób traktowania pracowników i dbałość o ich komfort oraz poczucie bezpieczeństwa, czy stwarzanie możliwości rozwoju, awansu, po sposób wynagradzania i zapewnianie dodatkowych świadczeń socjalnych.

Przyznanie PKN ORLEN tytułu najlepszego pracodawcy w Polsce to olbrzymie wyróżnienie, powód do dumy, a jednocześnie mobilizacja. Uczestnicząc w certyfikacji możemy zaobserwować, jak wysoko z każdym kolejnym rokiem zostaje podniesiona poprzeczka. Zarówno zakres audytowanych rozwiązań ulega zmianie, jak również firmy wdrażają coraz bardziej innowacyjne działania. Wymaga to od nas wielu starań i ciągłego podnoszenia jakości naszej oferty. W ten sposób tworzymy atrakcyjne środowisko pracy wzmacniające i rozwijające naszych pracowników. Fakt, że od dziesięciu lat PKN ORLEN pozostaje w gronie najlepszych pracodawców w kraju oznacza, że wartości, którymi się kierujemy umiejętnie wdrażamy w codziennym funkcjonowaniu firmy. Szczególnie ważne jest dla nas, że w przeprowadzonym badaniu oceniono działania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi pod kątem ich transparentności, ale także wymiaru etycznego. – powiedziała Wioletta Kandziak, Dyrektor Wykonawcza ds. Kadr, PKN ORLEN