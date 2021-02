TVP1 na pierwszym miejscu. TVN czwarty

Pierwsze miejsce wśród najpopularniejszych stacji telewizyjnych w 2020 roku zajęła TVP1, która awansowała z drugiej lokaty. Średni dobowy udział kanału względem 2019 roku zmniejszył się o 0,21 proc. do 9,66 proc. (najmniejszy spadek wśród tzw. „wielkiej czwórki”).

Na drugą lokatę spadł Polsat, którego udział w analizowanym okresie zmniejszył się o 15,13 proc. do 8,36 proc. Jednocześnie był to największy spadek wśród dziesięciu czołowych stacji. Podium uzupełnia TVP2 - udział stacji wyniósł 7,54 proc., po spadku względem 2019 roku o 9,59 proc. – wynika z informacji wirtualnemedia.pl

Na czwarte miejsce spadł TVN (stacja miała 7,49 proc. udziału; w dół o 11,36 proc.).

W 2020 roku statystyczny Polak każdego dnia spędził przed telewizorem średnio 4 godziny, 20 minut i 58 sekund. W porównaniu do 2019 roku czas skrócił się o 4 minuty i 54 sekundy, a 2018 - o 3 minuty i 50 sekund.

Telewizja Polska podpisała nową umowę z Nielsen Audience Measurement na zakup danych telemetrycznych w 2021 roku. Wartość kontraktu wynosi 12,26 mln zł brutto – podaje portal Wirtualnemedia.pl.

Umowa Telewizji Polskiej i firmy Nielsen dotyczy zakupu przez nadawcę danych telemetrycznych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Wartość kontraktu wynosi 9,97 mln zł netto (bez VAT), czyli ponad 12,26 mln zł brutto. Nielsen był jedyną firmą, która złożyła ofertę w ogłoszonym jesienią ub.r. przez TVP przetargu dotyczącym tego zlecenia.

Nielsen będzie dostarczać TVP bazy danych z ciągłego pomiaru widowni telewizyjnej. Mają to być bazy danych o oglądalności stacji telewizyjnych z dnia poprzedniego oraz raport o oglądalności ramówek wskazanych przez TVP nie więcej niż 12 stacji z dnia poprzedniego w dwóch grupach widzów z zastrzeżeniem, że w trakcie trwania umowy TVP ma prawo wskazywać inne stacje tv i grupy celowe.

Firma ta zrealizuje też raz w roku, metodą CAPI, każdorazowo na reprezentatywnej próbie przynajmniej 4 tys. gospodarstw domowych tzw. badanie założycielskie establishment survey. Wielkość próby tego badania powinna być dobrana tak, aby zapewnić bazę adresów do rekrutacji przynajmniej połowy gospodarstw domowych do panelu telemetrycznego. TVP oczekuje, że Nielsen zobowiąże się do zmiany raz w roku tzw. uniwersów, określających wielkość i strukturę osób i gospodarstw telewizyjnych w Polsce oraz dokładne odzwierciedlenie tej struktury w konstrukcji panelu telemetrycznego.

Ma też zobowiązać się do utrzymania rotacji gospodarstw domowych w panelu na poziomie nie mniejszym niż 15 proc. w skali roku kalendarzowego oraz do utrzymania w skali roku tj. na ostatni dzień roku kalendarzowego, 80 proc. gospodarstw domowych obecnych w panelu nie dłużej niż 5 lat, a żadne gospodarstwo nie powinno przybywać w panelu więcej niż 8 lat.

Danymi telemetrycznymi Nielsena obecnie posługują się wszyscy nadawcy tv i reklamodawcy.

W 2019 r. Telewizja Polska osiągnęła wzrost przychodów o 16,7 proc. do 2,56 mld zł oraz 89 mln zł zysku netto. Na koniec roku nadawca miał 2 790 etatowych pracowników zarabiających średnio 9 572 zł. Wynagrodzenie zarządu wyniosło 2,18 mln zł, prawie trzy razy więcej niż rok wcześniej - na nagrody dla pracowników zostanie przeznaczone 18 mln zł.

W drugiej połowie kwietnia ub.r. zgodnie z nowelizacją ustawy abonamentowej, która weszła w życie w marcu, minister finansów przekazał Telewizji Polskiej i Polskiemu Radiu obligacje skarbowe o wartości 1,95 mld zł. 5 maja zostały one zasymilowane z inną serią obligacji, tak żeby minister finansów mógł je wykupić. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała, że w ramach tegorocznej rekompensaty TVP dostała 1,71 mld zł, Polskie Radio - 119,2 mln zł, a regionalne ośrodki radiowe - 119,3 mln zł.

Głównie dzięki tej rekompensacie w pierwszej połowie ub.r. Telewizja Polska zanotowała 936,5 mln zł zysku netto. Przychody spółki wyniosły 2,27 mld zł, z czego 1,8 mld zł pochodziło z abonamentu i rekompensaty abonamentowej, natomiast wpływy z reklamy spadły rok do roku o 21 proc.

W rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2021 roku zapisano kolejną rekompensatę w wysokości do 1,95 mld zł dla TVP i Polskiego Radia.

Wirtualnemedia.pl/RO

