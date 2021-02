Rzeź drobiu z powodu ptasiej grypy!

W Wietnamie wybito dotąd ponad 100 tys. sztuk drobiu, by opanować ogniska infekcji bardzo zjadliwymi odmianami grypy ptaków H5N1 i H5N6, które wykryto już w 14 prowincjach kraju – poinformowały w poniedziałek wietnamskie władze.

W rządowym komunikacie oceniono, że ryzyko rozprzestrzenienia się ptasiej grypy w kraju na szeroką skalę jest „bardzo wysokie”.

Na wietnamskich fermach hodowanych jest około 460 mln sztuk drobiu. W ciągu ostatnich kilku lat w kraju sporadycznie pojawiały się małe ogniska grypy ptaków – przypomina agencja Reutera.

Również w poniedziałek lokalne media poinformowały o sześciokrotnym wzroście wartości importu wieprzowiny i produktów wieprzowych do Wietnamu. Wzrost przypisywany jest osłabieniu krajowej podaży w związku z Covid-19, afrykańskim pomorem świń (ASF) i powodziami, nawiedzającymi środkowy Wietnam.

W 2020 roku do kraju sprowadzono 141 140 ton wieprzowiny i produktów wieprzowych, czyli o 382 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość tego importu zwiększyła się w tym czasie o 503 proc., do 334,44 mln dolarów – wynika z danych wietnamskiego urzędu celnego.

Według danych wietnamskiego resortu rolnictwa zezwolenia na sprzedaż mięsa wieprzowego do Wietnamu posiada ponad 800 firm z 19 krajów i regionów. Największymi eksporterami do Wietnamu były w 2020 roku Brazylia, Rosja i USA, z których pochodziło odpowiednio 24,5, 24,1 i 13,7 proc. sprowadzonej do kraju wieprzowiny pod względem wartości – podał portal VnExpress.

PAP/ as/