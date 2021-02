Zima nie odpuści, ujemne temperatury do przyszłego tygodnia

Zgodnie z prognozami IMGW mimo stabilizacji pogody w najbliższych dniach nie należy spodziewać się ocieplenia. Zima nie odpuszcza, do przyszłego wtorku temperatury w nocy wciąż będą ujemne, często dwucyfrowe - podkreślił rzecznik i synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski

Rzecznik IMGW podkreślił w rozmowie z PAP, że po intensywnych poniedziałkowych opadach we wtorek śnieg pojawi się jedynie miejscami. Więcej opadów będzie jedynie na południowych i północnych krańcach kraju, gdzie można spodziewać się pięciocentymetrowego przyrostu pokrywy śnieżnej.

Temperatura maksymalna wyniesie od -10 stopni Celsjusza w północno-wschodniej części kraju do -1 stopnia Celsjusza na południu. „Front, który przemieszczał się przez nasz kraj wczoraj, to był front ciepły” - podkreślił Walijewski. Wiatr na północy kraju osiągnie do 70 km/h, natomiast w górach - nawet 100 km/h. „Tam jeszcze będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne” - wskazał rzecznik IMGW.

W środę przewidywana jest stabilizacja pogody z ujemnymi temperaturami przez całą dobę. W nocy termometry mogą wskazać nawet -16 stopni Celsjusza. Możliwe są niewielkie opady śniegu. Silniejszych opadów można spodziewać się w czwartek, zwłaszcza na południu Mazowsza oraz w województwie świętokrzyskim.

„Zima do przyszłego wtorku absolutnie nie odpuszcza, w nocy cały czas mamy ujemne temperatury, w wielu miejscach będą to temperatury dwucyfrowe. Na razie nie widać wiosny” - podkreślił rzecznik IMGW.

PAP/KG