W środę 57 proc. mniej reklam w tv i radiu. Wpływy RMF w dół, TVP w górę

W powodu akcji „Media bez wyboru” w środę telewizja i radio wyemitowały o 56,5 proc. reklam mniej niż w poprzednim tygodniu. Mocno wzrosły za to wpływy z reklam Telewizji Polskiej, stacji dziecięcych i Polskiego Radia – one nie uczestniczyły w akcji. Spadki przychodów z reklam stacji RMF i Radia Eska były tylko o ok. 20 proc. mniejsze, ponieważ emitowały spoty – informuje portal Wirtualnemedia.pl na podstawie danych Kantar Media

Kanały telewizyjne monitorowane przez Kantar Media w środę zamieściły 13 244 spotów reklamowych, o 56,7 proc. mniej niż w środę tydzień wcześniej (30 608). Łączny koszt ich emisji wyniósł cennikowo 16,38 mln zł, i zmalał tydzień do tygodnia o 66,3 proc.

Emisji żadnych reklam nie było w ogóle w 24 objętych monitoringiem stacjach Polsatu i TVNu – na wyświetlaniu czarnych plansz z hasłem „Media bez wyboru” przez całą dobę firmy te nie zarobiły. Stopklatka i Puls2 wyświetlały czarne plansze z przerwami, więc reklamowe wpływy zmalały o od 63 do 46 proc. – informują Wirtualnemedia.pl.

Dużo większą niż zazwyczaj oglądalność osiągnęły telewizja publiczna oraz stacje dziecięce, przełożyła się ona więc i na wymiar reklamowy.

W TVP2 liczba pokazanych spotów zwiększyła się z 550 do 607, a cennikowe wpływy - z 4 do 4,59 mln zł, natomiast w TVP1 liczba spotów wzrosła z 393 do 607, a przychody z nich - z 2,93 do 3,85 mln zł. – czytamy na portalu Wirtualnemedia.pl.

Sporymi wzrostami mogły się cieszyć także kanały dla dzieci, m.in. Disney Channel i MiniMini+. Przychody z reklam tego pierwszego wzrosły w środę ze 173 do 237 tys. zł.

W dwunastu rozgłośniach radiowych objętych monitoringiem wyemitowano 1 177 spotów o cennikowej wartości 10,83 mln zł, po spadku tydzień do tygodnia odpowiednio o 56,5 i 52 proc. – informują Wirtualnemedia.pl.

