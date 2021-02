KPRM: Rozlicz Twój e-PIT z profilem zaufanym i mObywatelem

KPRM Cyfryzacja poinformowała, że w e-Urzędzie Skarbowym można już sprawdzić swoje zeznanie podatkowe za 2020 r. Najszybciej dotrzecie do niego logując się profilem zaufanym lub… - i tu nowość - naszą aplikacją mObywatel

Usługa Ministerstwa Finansów Twój e-PIT zadebiutowała dokładnie trzy lata temu. I od tego czasu jest jedną z najpopularniejszych e-usług polskiej administracji. W ubiegłym roku blisko połowa z 18,3 milionów elektronicznych deklaracji PIT została złożona właśnie za jej pośrednictwem.

Szybkie logowanie

Czy w tym roku ten rekord zostanie pobity? Dowiemy się po 30 kwietnia 2021 r. To do tego dnia mamy czas na złożenie zeznania i rozliczenie się z fiskusem.

Czytaj też: Dzięki e-PIT otrzymasz szybciej zwrot nadpłaty

W usłudze Twój e-PIT są najczęściej wypełniane zeznania roczne, czyli PIT-37 i PIT-38. Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą skorzystać z zeznań przygotowanych na formularzach PIT-28 i PIT-36 (rozliczenia udostępnione w usłudze trzeba jednak samemu będzie uzupełnić o dane dotyczące przychodów z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej).

Dostępne jest również oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego czyli PIT-OP.

W tym roku Twój e-PIT jest częścią e-Urzędu Skarbowego, czyli internetowego serwisu Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej. Adres tego urzędu jest dla całej Polski taki sam – www.podatki.gov.pl. Dzięki temu mamy możliwość rozliczenia podatku w dogodnym miejscu i czasie, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym, online!

A jak sprawdzić swoje, przygotowane przez urząd skarbowy, zeznanie? To bardzo proste.

Będąc na stronie podatki.gov.pl wybierz podatek PIT, a później Twój e-PIT.

Czas na zalogowanie się do e-Urzędu Skarbowego. Masz trzy możliwości:

przez profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną (czyli login.gov.pl)

danymi podatkowymi (PESEL lub NIP i kwota przychodów)

nowość! Aplikacją mObywatel

Z oczywistych względów polecamy opcje nr 1 i 3. Są nie tylko bliskie naszemu sercu, ale i super wygodne.

Zacznijmy od profilu zaufanego. Ma go już niemal 9,5 miliona Polaków. Dzięki niemu nie tylko zalogujecie się do e-Urzędu Skarbowego, ale i załatwicie online wiele innych urzędowych spraw. Raz założony profil zaufany jest ważny przez 3 lata. W dowolnym momencie można przedłużyć jego ważność. Istnieje też możliwość założenia, ważnego przez 3 miesiące, tymczasowego profilu zaufanego.

Aby móc załatwiać sprawy urzędowe w internecie potrzebujemy trzech elementów. Po pierwsze – musimy móc się zidentyfikować. Po drugie – musimy się uwierzytelnić, a więc potwierdzić, że my to rzeczywiście my. I wreszcie – musimy się podpisać – mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. - Profil zaufany umożliwia realizację tego całego procesu w kilka minut – dodaje.