Patodeweloperka i... wszystkie apartamenty sprzedane!

„Krytyka płynie przede wszystkim od tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na mieszkanie w mieście” - pisze dla money.pl Józef Wojciechowski, właściciel J.W. Construction, dewelopera budującego słynne warszawskie osiedle

Patodeweloperka – tak od mniej więcej roku określa się wszystkie absurdy architektoniczne i urbanistyczne. Małe mieszkania w monstrualnych budynkach. Brak planowania przestrzennego i źle zaprojektowane budynki. Mikroapartamenty wielkości 15 metrów kwadratowych i osiedla o nazwie „Zielone”, bo na taki kolor pomalowano budynki. Trudno stwierdzić, skąd wzięło się określenie „patodeweloperka”. Od mniej więcej roku funkcjonuje i kojarzy się głównie z jednym osiedlem - Bliska Wola w Warszawie. Jego zdjęcia podbiły internet, bo bardziej niż stolicę Polski przypominają Singapur czy Hongkong – pisze portal money.pl.

Budowa osiedla Bliska Wola / autor: materiały prasowe J.W.Construction

Dziennikarze money.pl chcieli porozmawiać z inwestorem Bliskiej Woli Józefem Wojciechowskim, właścicielem J.W. Construction, dewelopera budującego słynne warszawskie osiedle. Na wywiad się nie zgodził. Jego pracownicy wysłali jednak obszerne oświadczenie jednego z największych polskich deweloperów, którego fragmenty przytaczamy za money.pl.

„Nie powinna nikogo szokować gęsta zabudowa w Warszawie. Stolica goni za światowymi trendami, upodabnia się do innych stolic i nie będzie już od tego odwrotu. Mieszkańcy mają bardzo dobrą opinię o Bliskiej Woli. Zwłaszcza ci, którzy podróżują po świecie, znają światowe metropolie. Mam wrażenie, że krytyka płynie przede wszystkim od tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na mieszkanie w mieście” - pisze dla money.pl Józef Wojciechowski.

Bliska Wola Tower w budowie / autor: materiały prasowe J.W.Construction

Małe mieszkania są także na celowniku inwestorów, bo to najbezpieczniejsza od lat forma lokowania nadwyżek finansowych. Oferta deweloperów powinna sprzyjać realizacji planów każdego potencjalnego klienta. Tymczasem z analizy Narodowego Banku Polskiego wynika, że oferta lokali kompaktowych na rynku pierwotnym jest za mała o 20 proc., na wtórnym o 40 proc. - pisze Józef Wojciechowski.

A zatem małe mieszkania przeznaczone są najczęściej dla ludzi młodych, którzy są na początku drogi życiowej. Potrzebują niezbyt dużych i niezbyt drogich mieszkań, w których nie spędzają długich godzin. Cenią sobie przede wszystkim dobrą lokalizację. Te parametry spełnia Bliska Wola Tower. Warto podkreślić, że małych mieszkań o powierzchni od 24 do 39 m kw. jest w budynku 123 na łączną liczbę 482. Wszystkie znalazły nabywców w pierwszej fazie projektu – informuje włściciel J.W.Construction.

Nic w tym dziwnego - małe mieszkania wyprzedają się najszybciej, z uwagi na niedobór lokali, stały napływ do Warszawy studentów, obcokrajowców i osób, które z uwagi na możliwość podjęcia w stolicy atrakcyjnej pracy, decydują się na zmianę miejsca zamieszkania. Te osoby nie od razu mogą sobie pozwolić na większy metraż. Zarazem inwestycje w lokale mieszkaniowe do wynajęcia są, z uwagi na utrzymujące się od lat niskie stopy procentowe, jedną z najbardziej atrakcyjnych form lokowania kapitału. To druga grupa klientów, którą deweloperzy muszą brać pod uwagę - ujawnia Józef Wojciechowski.

Józef Wojciechowski ocenia, że Bliska Wola podoba się mieskańcom / autor: materiały prasowe J.W.Construction

Czy obiekt się podoba? Zdecydowanie tak. Bliska Wola Tower to nowoczesny budynek o wysokim standardzie, lokale są wysokie na blisko 3 metry, z klimatyzacją, panoramicznymi oknami, bezpiecznymi balkonami lub loggiami. No i widok na panoramę miasta też ma wielu entuzjastów, a im wyższe piętro, tym widok piękniejszy i emocje większe – podkreśla deweloper.

Setki osób kupiły już lokale w tym budynku, a tysiące w sąsiadującym z nim osiedlu. Mieszkańcy mają bardzo dobrą opinię o Bliskiej Woli. Zwłaszcza ci, którzy podróżują po świecie, znają światowe metropolie. Mam wrażenie, że krytyka płynie przede wszystkim od tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na mieszkanie w mieście, których nie stać na taki wybór – stwierdza Józef Wojciechowski.

»» Cały materiał o kontrowersyjnej budowie osiedla w Warszawie czytaj na money.pl:

Wszystkie apartamenty sprzedane. Deweloper Józef Wojciechowski o najsłynniejszym polskim osiedlu