Niezaszczepieni w Izraelu będą na cenzurowanym

Knesset, parlament Izraela przegłosował tymczasowe prawo, które umożliwia udostępnianie danych osobowych osób niezaszczepionych na koronawirusa lokalnym samorządom. Akcja ta ma „zachęcić” do jak najszybszego tempa szczepień całego kraju.

Knesset przegłosował nowe prawo, wprowadzane na okres trzech miesięcy, stosunkiem głosów 30:13. zgodnie z nowymi przepisami, izraelski resort zdrowia będzie upoważniony do ujawnienia ministrowi edukacji oraz oddziałom Ministerstwa Pracy, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej informacji o osobach, które nie przyjęły jeszcze szczepionki - podaje portal tygodnika „Najwyższy Czas”, powołując się na portal Knessetu.

Upoważnione podmioty otrzymają nazwiska, numery identyfikacyjne, adresy i numery telefonów niezaszczepionych. Dane te mają być wykorzystane, by zachęcić obywateli do wyszczepienia przeciwko Covid-19. Ma to ograniczyć naruszenia prywatności oraz zapobiec niewłaściwemu użyciu tych informacji. Po wykorzystaniu dane będą usunięte – nie później niż 60 dni po wpłynięciu do systemu - informuje „Najwyższy Czas”.

»» Cały materiał o procedurze szczepień w Izraelu czytaj tutaj:

Izrael ujawni dane niezaszczepionych. „Ma to na celu zwiększenie liczby szczepień wśród tych, którzy mają wrażenie, że nie muszą tego robić”

»» O szczepieniach przeciw koronawirusowi w Europie i USA czytaj tutaj:

Jednodawkowa szczepionka - pandemiczny przełom w USA?

Szczepionki antycovidowe dotąd bez skutków ubocznych

Czesi stawiają na rosyjskiego Sputnika

Oprac. sek