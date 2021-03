Życie na Alfa Centauri? Rewolucyjne odkrycie astronomów!

Oczy astronomów od kilku lat skierowane są na planety układu Proxima Centauri, gdzie starają się oni odkryć ślady życia, a tymczasem nieoczekiwanie odkryto nową „planetę” w układzie Alfa Centauri, który znajduje się blisko Ziemi - donosi portal geekweek.pl.

Naukowcy dostrzegli obiekt w układzie Alfa Centauri A, czyli jednej z najbliższych naszej planecie gwiazd, zaraz po Słońcu. Jest to trzecia pod względem jasności gwiazda widoczna na nocnym niebie. Odkrycia dokonano za pomocą Very Large Telescope (VLT), który znajduje się pod zarządem Europejskiego Obserwatorium Południowego w Chile.

Do tej pory myślano, że tylko Proxima Centauri może skrywać życie, a tutaj pojawiło się takie fascynujące odkrycie, które może wskazywać, że w naszym najbliższym sąsiedztwie może znajdować się znacznie więcej życiodajnych obiektów, niż nam się dotychczas wydawało.

Alfa Centauri A znajduje się zaledwie 4,3 lata świetlne od Ziemi, czyli gdybyśmy mogli podróżować po przestrzeni kosmicznej z prędkością światła, to dotarcie tam zajęłoby nam nieco ponad 4 lata. Tak blisko, a jednak tak daleko. Naukowcy wskazują, że odkryty obiekt znajduje się w sferze mieszkalnej swojej macierzystej gwiazdy, a to sugeruje, że mogą występować tam dogodne warunki do rozkwity życia jakie znamy z naszej planety. Co ciekawe, gdyby naprawdę istniała tam cywilizacja, to mieszkańcy mogliby cieszyć się widokiem dwóch słońc z racji tego, że Alfa Centauri jest układem podwójnym.

geekweek.pl/kp