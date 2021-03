Prezes PGE: W energetyce ważne są długoterminowe decyzje

Ciepło i energia elektryczna są niezbędne do życia. Nie wyobrażam sobie, żeby stały się dobrem luksusowym. Zadaniem polskiego rządu, ale też spółek energetycznych, jest takie przygotowanie transformacji, aby ceny energii były akceptowalne dla Polaków. Energia musi być dostępna dla wszystkich, a pozyskiwanie jej z OZE ma właśnie ustabilizować ceny – mówi w wywiadzie udzielonym Michałowi Karnowskiemu i Maciejowi Wośko („Gazeta Bankowa”), prezes Polskiej Grupy Energetycznej, Wojciech Dąbrowski

Wojciech Dąbrowski podsumowuje rok od kiedy przejął stery w PGE. Nowa strategia firmy, a także ogłoszenie Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku zdeterminowały działania zarządu polskiej spółki energetycznej.

Rok temu, obejmując kierowanie zarządem Grupy PGE, poinformowałem, że niezwłocznie przystępujemy do opracowania nowej strategii. I po sześciu miesiącach intensywnej pracy ogłosiliśmy plan działań do 2030 r. z perspektywą do 2050 r. W ciągu tego roku usprawniliśmy także mechanizmy zarządcze w Grupie Kapitałowej PGE, a strategia dała silny impuls do realizacji nowych projektów. Wszystko to przyniosło dobry skutek – zmniejszyliśmy nasze zadłużenie o ponad 2 mld zł, co trzeba uznać za sukces. To efekt polityki ograniczenia wydatków i skoncentrowania się na inwestycjach o największej stopie zwrotu. Zamknęliśmy projekty, które nie gwarantowały odpowiednich zysków w przyszłości lub nie były związane bezpośrednio z naszą podstawową działalnością – mówi Dąbrowski. Ta zmiana została dostrzeżona przez rynek. Utrzymaliśmy najwyższe oceny kredytowe wśród grup paliwowo-energetycznych na polskim rynku, czyli od Fitcha BBB+, a od Moody’s Baa1. W tak trudnych warunkach rynkowych uznaję to za sukces. Dzięki wysokim ocenom ratingowym możliwe będzie sfinansowanie do 2030 r. programu inwestycyjnego wycenianego na 75 mld zł. Zmiany w zarządzaniu Grupą PGE zostały również pozytywnie odebrane przez inwestorów – po dużym wzroście obecnie mamy bardzo stabilny kurs akcji. Ramy nakreślone w strategii i wytyczony kierunek rozwoju firmy pozwoliły przygotować Grupę do transformacji. To nie tylko zmiana organizacyjna, lecz również mentalna. W ciągu tych 12 miesięcy przekonywaliśmy naszych pracowników, ale także otoczenie rynkowe, że Grupa musi się zmieniać i iść w kierunku odnawialnych źródeł energii. Oczywiście niezależnie od transformacyjnych zmian samej PGE, węgiel w Polsce zachowa swoje strategiczne znaczenie jeszcze przez jakieś 20–30 lat. Ale to jest ta perspektywa, w jakiej musimy myśleć o inwestycjach w energetyce i bezpieczeństwie energetycznym Polski. Dziś stabilność dostaw energii daje nam węgiel, o czym mogliśmy się przekonać podczas niskich temperatur kilkanaście dni temu. Co więcej, w czasie ostatnich mrozów w Szwecji zabrakło energii, więc w Polsce zostały uruchomione wszystkie moce, żeby zapewnić energię elektryczną w Skandynawii.