Hazard w Polsce nigdy nie był tak pod kontrolą

Jeszcze w 2016 roku udział szarej strefy jako takiej wynosił w Polsce niemal 80 proc.! Dziś spadł do dużo poniżej 20 proc. Jeszcze lepiej jest w hazardzie. Udział szarej strefy online na polskim rynku gier hazardowych online na tle państw UE pokazuje jak skutecznie skurczyła się szara strefa w hazardzie w Polsce. Zmiana jest drastyczna. W porównaniu do tego, co było i do średniego poziomu w Unii, w Polsce szara strefa jako taka, jak i w hazardzie, niemal zniknęła

Analiza prezentuje kształtowanie się w latach 2016 – 2020 udziału szarej strefy na polskim rynku gier hazardowych online na tle innych państw Unii Europejskiej. Szacunki zostały oparte w całości na danych niezależnej spółki badającej światowe rynki gier hazardowych H2 Gambling Capital (H2) w zakresie tzw. przychodu organizatora (lub ew. przychodu brutto), liczonego jako różnica przychodów z gier hazardowych i wypłaconych wygranych. Podmiot ten prowadzi szacunki szarej strefy na rynku w grach hazardowych świadczonych przez sieć Internet, w udostępnionej bazie danych jest to pozycja „Interactive Offshore” definiowana jako aktywność hazardowa online między graczem a operatorem zlokalizowanym/regulowanym poza jurysdykcją. W poniższej tabeli średnia dla Unii Europejskiej została obliczona z pominięciem Luksemburga, gdzie hazard online nie podlega regulacjom oraz Malty i Irlandii, gdzie operatorzy mogą działać legalnie bez lokalnej licencji.

Z informacji UE, dotyczącej udziałów szarej strefy, zarówno ogółem, jak i w grach hazardowych świadczonych przez Internet w Polsce i Unii Europejskiej, od 2016 roku w Polsce spadała ona drastycznie.

Szara strefa w Polsce ogółem w roku 2016 wynosiła 79,6 proc., w 2017 roku spadła już do 42,0 proc., a w 2020 roku wyniosła już tylko 17,5 proc. Średnia dla Unii Europejskiej w 2020 rokuwynosi 25,7% proc. proc. udziału szarej strefy w gospodarce.

Jeszcze lepiej wygląda spadek udziału szarej strefy w Polsce w zakładach wzajemnych: 64,1 proc. w 2016 i spadła do zaledwie 9,4 proc. w 2020 roku!

Dla porównania, średnia UE szarej strefy w zakładach wzajemnych wynosi 25,7 proc.

Warto zaznaczyć, że średnia dla UE została obliczona z pominięciem Luksemburga, gdzie hazard online nie podlega regulacjom oraz, Malty i Irlandii, gdzie operatorzy mogą działać legalnie bez lokalnej licencji. Obliczenia Ministerstwa Finansów opracowane w oparciu o dane H2 z dnia 01.03.2021 r.

Przedstawione dane potwierdzają, że funkcjonujące ramy prawne w zakresie regulacji rynku gier hazardowych, a także wprowadzone nowelizacją ustawy o grach hazardowych instrumenty tj.: blokowanie dostępu do stron internetowych oferujących nielegalne gry hazardowe, zakaz świadczenia usług płatniczych przez dostawców tych usług na rzecz nielegalnie funkcjonujących podmiotów oraz umożliwienie, w formie monopolu państwa organizacji gier hazardowych przez sieć Internet, znacząco wpłynęły na zmniejszanie poziomu szarej strefy w grach świadczonych przez Internet, a w konsekwencji przekierowanie graczy z szarej strefy do legalnych operatorów.

Rok 2020 był pierwszym rokiem, w którym szara strefa w Polsce w zakresie gier kasynowych online (40.3 proc.) kształtowała się poniżej średniej UE (40.8 proc.). Oznacza to, że jedyne legalne kasyno internetowe działające w ramach monopolu państwa (www.totalcasino.pl) w okresie dwóch lat swojej działalności dynamicznie przejmując graczy z nielegalnego rynku objęło już blisko 60 proc. polskiego rynku.

Dane pokazują, że w Polsce w latach 2016-2020 obserwuje się kontynuację malejącego trendu udziału szarej strefy w grach hazardowych ogółem świadczonych przez sieć Internet, których udział w tym okresie spadł ponad czterokrotnie (z 79,6 proc. do 17,5 proc.).

W konsekwencji szara strefa w Polsce zarówno w zakładach wzajemnych, jak i w grach kasynowych online, już od dwóch lat jest poniżej średniej UE - czytamy na stronie ministerstwa.

Jak podaje MF, sektorem najbardziej dotkniętym skutkami pandemii są kasyna gry, które w 2020 r. odnotowały 25 proc. spadek przychodów, a prognoza na kolejny rok wskazuje, iż rynek ten będzie nadal poniżej jego poziomu z 2019 r.

Segmenty rynku, których kanałem sprzedaży jest sieć Internet inaczej reagowały na zaistniałą sytuację. Sprzedaż gier kasynowych przez Internet (realizowana w formie monopolu państwa) wzrosła ponad dwukrotnie. Zakłady wzajemne, w których udział sprzedaży online ma 85 proc., wzrosły o 6 proc. w 2020 r. i przewiduje się ich dalszy dynamiczny wzrost w 2021 r. na poziomie 20 proc., m.in. w związku z organizacją odroczonych wydarzeń sportowych. Salony gier na automatach (realizowane w formie monopolu państwa), pomimo iż jest to kanał sprzedaży naziemnej, odnotowują znaczne wzrosty, które wynikają przede wszystkim z systematycznie rozwijającej się od 2018 r. sieci salonów.

