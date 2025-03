Szara strefa w Polsce. Wiemy, jak jest duża!

Szara strefa w Polsce wyniosła 9,7 proc. PKB w 2023 r., a globalnie działalność nierejestrowana stanowiła ok. 11,8 proc. światowego PKB, wynika z badania EY.

„W Polsce szara strefa spadła o niemal dokładnie połowę od 2000 roku i wynosiła ok. 9,7 proc. PKB w 2023 roku” - wynika z raportu „Shadow Economy Exposed: Estimates for the World and Policy Paths”.