Średnie i duże firmy stawiają na cyfryzację

78 proc. średnich i dużych firm w Polsce stawia na cyfryzację, która znacząco przyspieszyła wskutek pandemii koronawirusa. To głównie spółki skarbu państwa - wynika z opublikowanego we wtorek badania Instytutu Humanities zrealizowanego we współpracy z PFR i firmą Microsoft.

Transformacja cyfrowa najbardziej zaawansowana jest w dużych przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 250 osób, w tym - w spółkach skarbu państwa. W segmencie tym blisko 60 proc. firm deklaruje, że wykorzystuje nowe technologie na co dzień, lub jest na zaawansowanym etapie ich wdrażania. Dla porównania, wśród firm średnich odsetek ten wynosi 46 proc.

Aż 93 proc. respondentów z kadry kierowniczej, 88 proc. pracowników ankietowanych firm oraz 67 proc. Polaków w wieku powyżej 15 lat przyznaje, że pandemia przyspieszyła cyfrową transformację.

98 proc. ankietowanej kadry kierowniczej wskazało, że dzięki cyfryzacji wiele procesów dzieje się automatycznie, a dokumenty i procesy są bardziej dostępne. Według 86 proc. menedżerów i 82 proc. pracowników w wyniku cyfryzacji wzrosła efektywność pracy.

82 proc. kadry kierowniczej wskazało optymalizację kosztów jako główną, widoczną korzyść transformacji - wynika z badania. W całości lub częściowo procesy obsługiwane są przez technologie cyfrowe w ponad 80 proc. w obszarach księgowości, kadr i logistyki. Najniższy poziom zastosowania nowych technologii jest w sektorze produkcji (39 proc.).

58 proc. Polaków uważa, że prywatne dane są wykorzystywane do wpływu na ich decyzje. 63 proc. ocenia z kolei, że nowe technologie mogą wywierać negatywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi. 56 proc. respondentów twierdzi, że ich wykorzystanie stanowi szansę dla ludzkości.

Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys komentując wyniki badania stwierdził, że „wdrażanie nowych technologii i wykorzystanie chmury obliczeniowej nie jest już tylko dźwignią rozwoju, ale staje się warunkiem przetrwania firm i utrzymania konkurencyjności”.

Zdaniem Borysa „rewolucja cyfrowa bardzo przyspieszyła w ostatnich latach, a pandemia dodatkowo przyspieszyła transformację”. Szef PFR zachęcił polskie firmy do przezwyciężania istniejących barier i budowy kultury organizacji otwartej na zmiany i innowacje. „Infrastruktura i aplikacje chmury obliczeniowej, narzędzia analizy danych i automatyzacji wsparte sztuczną inteligencją czy rozwój sprzedaży e-commerce tworzą zupełnie nowe możliwości wzrostu i poprawy efektywności zarówno dla dużych, jak i małych przedsiębiorstw” - ocenił.

Prezes Instytutu Humanities Zofia Dzik stwierdziła, że „trudno byłoby wyobrazić sobie, gdyby pandemia dotknęła nas pięć lat temu” i wskazała na wyzwania stojące przed cyfryzacją polskich firm i organizacji, w tym - na rozbieżność między tempem transformacji technologicznej w dużych firmach z uwzględnieniem spółek skarbu państwa, a spółkami średnimi. „Patrząc na naszą gospodarkę to coś, co powinniśmy mieć z tyłu głowy” - wskazała Dzik. Jak dodała, jej zdaniem istotna jest również dysproporcja wdrażania technologii przez różne branże.

Z badania wynika, że ważnym elementem transformacji cyfrowej są dla firm usługi chmurowe. Wiceprezes Zarządu Operatora Chmury Krajowej Dariusz Śliwowski ocenił, że chmura to nie tylko narzędzie informatyczne, ale nowy sposób patrzenia na możliwości biznesowe. Jak wskazał, zadaniem sektora IT jest pokazywanie korzyści użycia chmury obliczeniowej ludziom z innych segmentów biznesu. „Róbmy to językiem strategicznych i biznesowych korzyści” - zachęcił.

Badanie „BARIERY I TRENDY. Transformacja technologiczna firm w Polsce z uwzględnieniem perspektywy człowieka, pracownika, konsumenta” przeprowadzono na zlecenie Instytutu Humanities. Partnerami projektu są firma Microsoft, Polski Fundusz Rozwoju, Blue Media, Platforma Przemysłu Przyszłości, GfK i Chmura Krajowa. W badaniu wzięły udział średnie i duże firmy. Ankietowano 400 osób z podziałem na kadrę kierowniczą i pracowników. Przeprowadzono również ogólnopolskie badanie opinii publicznej dotyczące transformacji cyfrowej.

PAP/kp