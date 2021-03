Westinghouse chce zainwestować w atom w Polsce

Westinghouse Electric Company ogłosiła dzisiaj chęć zainwestowania w technologie jądrowe w Polsce. Ogłoszenie to nastąpiło po spotkaniu dyrektora generalnego Westinghouse Patricka Fragmana z polskim sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnikiem rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotrem Naimskim, które odbyło się w Warszawie. Spotkanie jest wynikiem zatwierdzenia w lutym umowy międzyrządowej między Polską a Stanami Zjednoczonymi

Zgodnie z umową, Stany Zjednoczone mają opracować i przestawić polskiemu rządowi ofertę technologiczną oraz dotyczącą struktury finansowania inwestycji, a po jej rozpatrzeniu polski rząd na koniec procesu ją ewentualnie zaakceptuje.

Propozycja Westinghouse zbiega się w czasie z jutrzejszą wizytą premiera Mateusza Morawieckiego w Paryżu, gdzie omawiane mają być plany zacieśnienia współpracy gospodarczej, także w ramach Trójkąta Weimarskiego. Tematem rozmów podczas jutrzejszego spotkania ma być również francuska technologia jądrowa i możliwości jej wdrażania w Polsce w ramach PEP2040. Francuzi obecnie budują cztery nowe elektrownie jądrowe w Europie.

Czytaj też: Naimski o trzech lokalizacjach atomu: Pomorze, Bełchatów, Pątnów

Czytaj też: Westinghouse pobił rekord w szybkości uzupełniania paliwa w reaktorze

Szykowana przez Polskę transformacja energetyczna zakłada produkcję czystej energii bez węgla dzięki zaawansowanej energetyce jądrowej, a także OZE. Wydobycie i zużycie węgla ma być u nas stopniowo redukowane, ale dopiero w miarę uruchamiania nowych mocy energetycznych.

Wyrażamy uznanie dla polskiego rządu za wizję i objęcie przywództwa w celu rozwiązania problemów emisji dwutlenku węgla, zanieczyszczenia powietrza i rosnącego zapotrzebowania na niezawodne źródła energii – powiedział Patrick Fragman, dyrektor generalny Westinghouse. Westinghouse może się pochwalić długą historią innowacji w energetyce jądrowej i jest w stanie nawiązać współpracę z Polską, aby realizować potrzeby kraju, tworzyć miejsca pracy i zabezpieczyć jego przyszłość energetyczną - dodał.

Zgodnie z przyjętą niedawno Polityką energetyczną Polski do 2040 r. (PEP 2040) do roku 2043 rząd polski zamierza wygenerować od sześciu do dziewięciu GW energii z reaktorów III generacji lub reaktorów wodnych ciśnieniowych generacji III+, aby zastąpić moc wytwarzaną przez wycofane jednostki węglowe.

Elektrownia jądrowa Westinghouse z reaktorem typu PWR AP1000 oferuje najwyższy poziom bezpieczeństwa i operacyjności. Działające elektrownie ustanawiają rekordy w branży w zakresie łatwości i czasu trwania przestojów związanych z odbiorami i uzupełnianiem paliwa oraz osiągają znakomitą wydajność.

Czytaj też: Apel Billa Gatesa: Odpalajcie reaktory jądrowe!

Jeżeli spółka Westinghouse zostanie wybrana na partnera w zakresie energetyki jądrowej, stworzy ona i rozwinie łańcuch dostaw energii jądrowej, dzięki któremu w Polsce powstanie ponad 2000 miejsc pracy, jednocześnie zapewniając najwyższą jakość komponentów, wiedzę fachową i odpowiedzialność za rezultaty. Szersze plany inwestycyjne były przedmiotem rozmów podczas spotkania między dyrektorem generalnym Patrickiem Fragmanem i Grzegorzem Słomkowskim, członkiem zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Westinghouse Electric Company to pionier na rynku energii atomowej i wiodący dostawca produktów i technologii na potrzeby elektrowni atomowych na całym świecie. Spółka Westinghouse dostarczyła pierwszy na świecie reaktor wodny ciśnieniowy w 1957 r. do Shippingport w Pensylwanii w USA. Dziś technologia Westinghouse działa u podstaw mniej więcej połowy elektrowni atomowych na świecie.

PAP/mt