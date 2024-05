Westinghouse i Mostostal Kraków budują polski atom

Westinghouse wybrał Mostostal Kraków z grupy Budimex do wsparcia budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce - podał we wtorek Budimex. Jak wyjaśniono, współpraca ma objąć produkcję i montaż konstrukcji stalowych dużych modułów strukturalnych i obudowy.

Na początku kwietnia br. Westinghouse ogłosił, że wybrał siedem polskich firm do wsparcia budowy pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Jak informował wówczas prezes Westinghouse Patrick Fragman, wybrane przedsiębiorstwa będą mogły budować poszczególne moduły bloków energetycznych.

Proces wyboru firm, które wezmą udział w budowie elektrowni został przeprowadzony w sposób przejrzysty i konkurencyjny, z uwzględnieniem wymogów zapewnienia jakości. Pierwsze ankiety kwalifikacyjne, audyty oraz spotkania przygotowujące do uczestniczenia w łańcuchu dostaw dla projektów jądrowych rozpoczęły się niemal 3 lata temu. Od samego początku uczestniczyliśmy w spotkaniach przygotowujących do złożenia oferty – powiedział cytowany we wtorkowym komunikacie prezes Mostostal Kraków Jacek Lech.