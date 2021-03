Polska leży na drodze z Azji na Zachód. Czas to w pełni wykorzystać!

W ramach organizowanego przez „Gazetę Bankową” i portal wGospodarce.pl Forum Polska-Azja „Zbliżenia” 2021 nie mogło zabraknąć tematów związanych z logistyką. Polska w transportowej sieci – co musimy zrobić, by wygrać rywalizację o miano logistycznego centrum Europy – to piąty panel dyskusyjny, który rozpoczął się właśnie w ramach wydarzenia, nad którym Honorowy Patronat objął premier Mateusz Morawiecki

Spotkaniom, odbywającym się z uwagi na pandemię w formie wirtualnej, patronują także Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerem głównym wydarzenia jest Takeda Polska.

Uczestnicy rozpoczętego właśnie panelu postarają się poszukać odpowiedzi na następujące pytania – czy dynamiczny rozwój portów morskich skupi na nas uwagę Azji? Czy Suchy Port w Małaszewiczach stanie się naszą nową Gdynią? Czy Centralny Port Komunikacyjny w Baranowie ma szansę być transportowym środkiem Europy? I czy wreszcie Via Carpatia stanowi ważną arterię w planach transportowych azjatyckich tygrysów?

W dyskusji udział biorą: Rafał Weber - wiceminister infrastruktury, Marcin Horała - pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, Łukasz Greinke - prezes Zarządu Port Gdańsk S.A., poseł ziemi gdańskiej Kacper Płażyński, Czesław Warsewicz - prezes Zarządu PKP Cargo oraz Bartosz Baca - ekspert PSME oraz partner w BBSG. Dyskusję panelową prowadzi red. Edyta Hołdyńska – dziennikarka wPolityce.pl i wPolsce.pl Forum Polska-Azja „Zbliżenia” 2021 jest inicjatywą redakcji „Gazety Bankowej” i portalu wGospodarce.pl – spotkaniem przedstawicieli administracji, biznesu i ekspertów dotyczącym współpracy Polski i globalnych firm z Azji. Sześć debat, które odbędą się w dnia 22-23.03 poświęcamy wymianie handlowej i kooperacji gospodarczej, technologicznej i logistycznej między Polską a Azją. Zapis wideo z paneli dyskusyjnych dostępny będzie na portalu wGospodarce.pl już w poniedziałek, 29.03. Obszerne relacje z debat także w majowym wydaniu „Gazety Bankowej”. Więcej na temat Forum – w specjalnej zakładce na portalu https://wgospodarce.pl/

(BZ)

