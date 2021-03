Salvini: Jestem zaszczycony spotkaniem z premierami Polski i Węgier

Orban: W interesie Europy Środkowej jest powstanie połączeń północ-południe. My, Węgrzy, musimy dotrzeć do 40-milionowego rynku polskiego, oni też chcą mieć dostęp do Węgier i stamtąd na Bałkany. Budowa tych szlaków to kwestia naszego sukcesu gospodarczego i poziomu życia