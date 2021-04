Ekoenergetyka opracowuje ultraszybkie ładowarki do 1500 kW

Jedynie 7 minut i 1 minutę wyniesie czas ładowania samochodów dostawczych i osobowych, pozwalając na przejazd odległości 100 km od innowacyjnej stacji, nad którą pracuje Ekoenergetyka – Polska. Wychodząc naprzeciw rynkowi przyszłych pojazdów elektrycznych o dalekich zasięgach Ekoenergetyka rozwija serię stacji ładowania o mocy od 750 do 1500 kW

Zielonogórski producent stacji szybkiego ładowania do pojazdów elektrycznych planuje uruchomić ultraszybkie ładowarki do końca 2023 roku w testowych hubach ładowania dla elektrycznych samochodów osobowych (LDEV - Light Duty EV) i dostawczych (HDEV - Heavy Duty EV) w Niemczech i Polsce. Czas ładowania pojazdu z rozwijanej w centrum badawczym Ekoenergetyki stacji o mocy startowej 750 kW wyniesie odpowiednio 1 minutę i 7 minut (przy zakładanym zużyciu energii 20 kWh/100 km i 90 kWh/100 km). Oznacza to, że do przejechania 400 km w przypadku aut osobowych wystarczą 4 minuty ładowania. W przypadku samochodów dostawczych to jedynie niecałe pół godziny, czyli czas przewidziany na wymaganą przepisami przerwę w pracy kierowcy.

Ekoenergetyka to firma, w której innowacje łączą się z niezawodnością, a najwyższe standardy realizacji z elastycznością w projektowaniu i wdrożeniach. Od lat z taką samą intensywnością inwestujemy w R&D oraz doskonalenie jakości produkcji. W naszych centrach R&D tworzymy i doskonalimy technologie i produkty, które pozwalają dynamicznie rozwijać elektromobilność w najlepszym wydaniu, we wszystkich segmentach rynku i niezależnie od lokalizacji – podkreśla Dagmara Duda, prezes Ekoenergetyki-Polska SA – Nasza silna pozycja rynkowa to efekt wieloletniej, bazującej na własnej technologii działalności na rynku międzynarodowym oraz dynamicznego rozwoju całej Grupy Ekoenergetyka, która pozwala nam kontrolować i dalej rozwijać cały łańcuch wartości – dodaje prezes Duda.

W pierwszej kolejności Ekoenergetyka wdroży swoje rozwiązania w Niemczech i Polsce. Wspólnie z partnerami do końca 2023 roku chce uruchomić sieć 22 stacji ładowania. Huby zostaną zlokalizowane przy drogach szybkiego ruchu oraz w kilku aglomeracjach, z myślą m.in. o pojazdach użytkowych i służbach miejskich. Tym samym Ekoenergetyka przyczyni się – jak w przypadku transportu publicznego – do przyśpieszenia wprowadzenia e-mobilności w europejskich miastach.

Tesla

Dla porównania Tesla posiada sieć kilkunastu stacji ładowania Supercharger w Polsce oraz ponad 20 tysięcy ładowarek Supercharger na świecie, w tym 559 ładowarek w Europie i 1042 w Ameryce Północnej (dane z listopada 2020 r.). Według Tesli wystarczy 20 minut, aby naładować 50 proc. akumulatora w modelu tesli S. Czas naładowania „podręcznikowych” 80 proc. akumulatora wynosi 40 minut – czytamy na stronie swiatoze.pl. W stacjach Supercharger Tesli auta ładowane są prądem stałym o mocy 480 woltów. Stacje mają na wyposażeniu złącza pozwalające ładować akumulatory mocą 72 kW, 150 kw lub 250 kW.

