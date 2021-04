Uważaj na maile! Poczta Polska ostrzega

Cyberprzestępcy wysyłają wiadomości e-mail nakłaniające do kliknięcia w podejrzany link podobny do prawdziwej domeny Poczty Polskiej. Fałszywe wiadomości e-mail zawierają niepoprawny adres różniący się od prawdziwego jednym znakiem.

Po raz kolejny cyberprzestępcy podszywają się pod Pocztę Polską, w celu pozyskania danych osobowych lub pieniędzy wysyłają fałszywe wiadomości e-mail wykorzystując logo i nazwę spółki.

Poczta Polska podała, że cyberprzestępcy ponownie podszywają się pod markę spółki, kierując do jej klientów wiadomości nakłaniające do kliknięcia w podejrzany link podobny do prawdziwej domeny Poczty Polskiej. Najnowsza akcja phishingowa dotyczy zastosowania adresu strony „poczta-po1ska.pl”, który różni się od prawdziwej domeny poczta-polska.pl tylko jednym znakiem – tj. cyfrą „1” zamiast podobnej do niej małej litery „l”.