Obajtek: wywiad b. prezesa Orlenu zawiera kłamstwa

Wywiad, jakiego udzielił b. prezes PKN Orlen Jacek Krawiec jest pełen kłamstw, jestem zmuszony odnieść się do kilku wątków - napisał obecny prezes spółki Daniel Obajtek. Porównuje m.in. wyniki finansowe na przestrzeni lat.

Dlaczego w roku pandemii Orlen wypracował 3,4 mld zysku netto a przez osiem lat prezesury Pana Krawca zysk netto wyniósł 2,9 mld zł? Zysk koncernu za lata 2016-2020 wyniósł 26,2 mld zł - napisał Obajtek w oświadczeniu, opublikowanym w poniedziałek na twitterze.

Jak stwierdził: „Daje to pełny obraz zmiany zarządzania, jaka dokonała się od czasów Pana Jacka Krawca”. „Przez 8 lat prezesury Pana Krawca PKN Orlen wypłacił akcjonariuszom 2,8 mld zł dywidendy, od końca 2015 r. do końca 2020 r. wypłacił 4,5 mld dywidendy” - wskazał także Obajtek.

W wywiadzie dla poniedziałkowego Newsweeka Jacek Krawiec ocenił, że „jedynym obiektywnym miernikiem oceny zarządu jest rynkowa wycena akcji na giełdzie”. Jak stwierdził, od objęcia przez niego funkcji prezesa we wrześniu 2008 r. do odejścia pod koniec 2015 r. kurs Orlenu wzrósł o 111 proc., podczas gdy bezpośredniej konkurencji, czyli MOL-a, spadł o 3 proc., a OMV o 12 proc. „Za naszych czasów różnica między wyceną tych spółek, a Orlenu była najniższa w historii” - dodał.

Od objęcia rządu przez PiS do teraz kurs Orlenu notował wzrost o 11 proc., podczas gdy MOL-a o 46 proc., a OMV o 84 proc. - wskazał też Krawiec, dodając, że od 2018 r., „odkąd pojawił się pan Obajtek (…) cena akcji leci na łeb na szyję”.

Według Daniela Obajtka, Krawiec wytyka spadek kapitalizacji PKN Orlen, ale nie zauważa, że w czasie największego kryzysu wywołanego pandemią koncerny paliwowe na całym świecie notują spadki. „W czasie pandemii kapitalizacja PKN Orlen wyniosła ok. 24 mld zł, ale już teraz poprawiamy ten wynik, obecnie kapitalizacja wynosi ok. 28 mld zł. Szkoda, że Pan Jacek Krawiec zapomniał, że np. w 2014 r. czyli kiedy był prezesem, kapitalizacja Orlenu wynosiła ok. 18 mld zł” - napisał Daniel Obajtek.