Obajtek czy Krawiec? Wyniki Orlenu są jednoznaczne!

Na narrację narzuconą przez rząd Donalda Tuska, mającą uzasadnić odwołanie z funkcji prezesa Orlenu Daniela Obajtka, postanowił zareagować twórca YouTubowego kanału „Dla Pieniędzy” prezentując w mediach społecznościowych zestawienie działań i wyników Orlenu za czasów prezesury Jacka Krawca i Daniela Obajtka – wynik prezentuje portal wPolityce.pl w publikacji Krawiec vs. Obajtek - miażdżące porównanie: Pod rządami PiS w latach 2016-2023 spółka generowała 30 razy więcej zysków.

„Które rządy Orlenu były korzystniejsze? PO czy PiS?”. Liczby nie pozostawiają wątpliwości – wskazuje portal wPolityce.pl w podsumowaniu filmu YouTubowego kanału „Dla Pieniędzy”, który w postaci kilkuminutowej prezentacji przedstawił analizę działań Daniela Obajtka w porównaniu z dokonaniami poprzedniego prezesa koncernu Orlen za czasów PO-PSL Jacka Krawca.

Porównanie ma tym większą wartość, że obejmuje ten sam odcinek czasu: i Obajtek, i Krawiec zarządzał paliwowym koncernem przez siedem lat.

Polecam. Warto obejrzeć w całości. Sytuacja Orlenu omówiona w oparciu o to, co najważniejsze i najbardziej obiektywne: LICZBY! Podeślijcie zwłaszcza znajomym, którzy wierzą w tej sprawie D. Tuskowi — reklamuje na platformie X były wiceminister spraw zagranicznych i obecnie poseł PiS Paweł Jabłoński.

Okazuje się, że za czasów pupila Donalda Tuska łączny zysk Orlenu wyniósł 2,9 mld złotych, podczas gdy w latach 2016-2023, gdy Orlenem zarządzali prezesi Wojciech Jasiński, i od 2018 roku Daniel Obajtek ten zysk wyniósł 87,9 mld złotych - przypomina kanał „Dla Pieniędzy”.

Zestawienie 2008-2015 do 2016-2023 jest jak porównywanie hulajnogi do tira! - komentował już podobne próby sam Daniel Obajtek.

To 30 razy więcej — – wskazuje portal wPolityce.pl .

W sobotę temat, dla których Donald Tusk, Borys Budka, Grzegorz Schetyna i reszta czołówki politycznej Platformy Obywatelskiej od dawna bezpardonowo i brutalnie atakuje prezesa Grupy Orlen podjął prezes PiS Jarosław Kaczyński

Wystąpienie lidera Prawa i Sprawiedliwości omawia portal wPolityce.pl w publikacji Prezes PiS o Orlenie i Obajtku: To, co jest przyczyną sukcesu polskiej gospodarki jest przedmiotem fanatycznego, oszalałego ataku.

Wraz z tą wielką naprawą wprowadzoną przez Dobrą Zmianę i(…) Orlen stał się firmą niebywale dynamicznego rozwoju. Już w zeszłym roku było 350 mld rocznego obrotu. Dużo, dużo więcej niż w roku 2015, gdy przejmowaliśmy władzę. Wszystko wzrosło w ciągu tych lat. Liczby stacji benzynowych, dochody, inwestycje. To naprawdę potężne sumy. Wzrosły także oceny w ratingach międzynarodowych. Wszystko łączy się w rękach jednego człowieka, który potrafi. Jest nim pan Daniel Obajtek. Jeszcze kilka dni temu prezes Orlenu — podkreślił Jarosław Kaczyński.

Powstaje pytanie, dlaczego ta nowa władza z taką furią Orlen atakuje. Dlaczego to, co jest ogromnym sukcesem polskiej gospodarki, jest przedmiotem wręcz fanatycznego, czasami oszalałego ataku. (…) Tutaj było bardzo, bardzo wiele pieniędzy, które znikały w różnych kieszeniach i nie służyły rozwojowi rafinerii. (…) Są też przyczyny międzynarodowe. W całej Europie są firmy większe od Orlenu, wielokrotnie większe. Może przyjdzie czas, gdy władza się zmieni, że pościg za nimi będzie skuteczny, ale na to trzeba lat — mówił w Płocku prezes PiS.