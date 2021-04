Kapsuła Crew Dragon przybyła na Międzynarodową Stację Kosmiczną

Kapsuła Crew Dragon z czworgiem astronautów na pokładzie, przybyła w sobotę na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS), dzień po starcie z bazy NASA na przylądku Canaveral na Florydzie.

Jest to trzecia wspólna załogowa misja NASA i firmy SpaceX miliardera Elona Muska i trzecia w ciągu 11 miesięcy, co jest nadzwyczajnie szybkim tempem. Użyta do piątkowego startu rakieta Falcon 9 jest tą samą, za pomocą której odbyła się pierwsza pełna misja transportu astronautów na ISS w listopadzie 2020 roku.

PAP/kp