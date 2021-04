Müller: TSUE wykracza poza umowę międzynarodową i traktaty

Rozumienie, które przyjął Trybunał Sprawiedliwości UE, wykracza poza uregulowania traktatów unijnych - mówił w środę rzecznik rządu Piotr Müller pytany, jakiego orzeczenia TK spodziewa się ws. środków tymczasowych TSUE dot. sądownictwa

Czytaj też: Francja: Francuska konstytucja nadrzędna wobec prawa UE

Czytaj też: Prawo unijne czy niemieckie? – Waży się los 750 mld euro

W środę Trybunał Konstytucyjny zajmie się na rozprawie wnioskiem ws. zgodności z polską konstytucją wykonywania środków tymczasowych unijnego trybunału, które dotyczą funkcjonowania sądownictwa w państwach członkowskich UE. Pytanie skierowała rok temu Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego.

Rzecznik rządu pytany w Programie Trzecim Polskiego Radia, jakiego orzeczenia się spodziewa odparł, że wydaje się logiczne, że takie środki zapobiegawcze nie mogą być wprowadzane w polskim porządku prawnym, ponieważ to konstytucja reguluje zakres wymiaru sprawiedliwości.

Rzecznik rządu dopytywany był, czy orzeczenie TK będzie dla rządu zapowiedzią rozstrzygnięcia wniosku premiera o kompleksowe rozstrzygnięcie kolizji prawa unijnego i polskiej konstytucji.

Oczywiście jeśli dzisiejsze orzeczenie potwierdzi tę linię orzeczniczą, która była dotychczas Trybunału Konstytucyjnego (…), to będzie to sygnał również co do kwestii tego kompleksowego wyroku w przyszłości, aczkolwiek ten wniosek jest wielopoziomowy i w wielu aspektach - mówił.

Nasze stanowisko jest tutaj jasne i wprost, literalnie wynikające z konstytucji, że prawo konstytucyjne polskie, polska konstytucja jest najwyższym prawem, również stojącym ponad prawem europejskim - mówił Müller.