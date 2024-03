Szczucki (PiS): Projekt ws. TK - To zamach na ustrój

Projekt uchwały Sejmu ws. Trybunału Konstytucyjnego jest haniebny, jest zamachem na konstytucję, na ustrój państwa polskiego; wnosimy o jego odrzucenie już w pierwszym czytaniu - powiedział poseł PiS Krzysztof Szczucki podczas debaty sejmowej.

W środę w Sejmie trwa debata nad projektem uchwały ws. Trybunału Konstytucyjnego.

Nawet gdyby 10 członków koalicji rządowej uzasadniało ten projekt, to nie stanie się on mniej bezprawny, mniej nielegalny, mniej niszczący porządek prawny - mówił polityk PiS. Wcześniej przedstawiciele wszystkich ugrupowań wchodzących w skład koalicji rządowej przedstawili projekt.

Bezobjawowe podejście do Konstytucji RP

Szczucki podkreślał, że uchwałą nie można zmieniać składu TK i nie można uchwałą „przekreślać jego dorobku orzeczniczego”.

Konstytucja nie jest tylko hasłem do skandowania. Konstytucja nie jest tylko aktem prawnym, nad którym należy płakać. Konstytucji należy przestrzegać. Wasze podejście do konstytucji, wasze przywiązanie do konstytucji ma charakter bezobjawowy. Mówicie dużo o konstytucji, ale w swoich działaniach od 13 grudnia ani razu nie pokazaliście przywiązania do polskiej konstytucji - oświadczył Szczucki, zwracając się do koalicji rządzącej.

Zamach na ustrój państwa polskiego

Przedstawiony projekt uchwały Sejmu jest haniebny, jest zamachem na konstytucję, zamachem na ustrój państwa polskiego - podkreślił.

Zdaniem polityka PiS, każdy z posłów większości rządowej, który zagłosuje za tym projektem „powinien się zastanowić czy chce się w ten sposób zapisać w historii Polski jako ktoś kto łamie ustrój państwa polskiego, ktoś kto narusza polską konstytucję”.

Prawo jest takie jak rozumie je Donald Tusk

Szczucki ocenił ponadto, że treść proponowanej uchwały, to „kolejna deska do trumny polskiego demokratycznego państwa prawnego, w którym do 13 grudnia była Polska”.

Po co wam Trybunał Konstytucyjny skoro Donald Tusk może orzec, że wasze działania są zgodne z prawem, prawem takim jak on je rozumie. Po co wam orzeczenie 15 sędziów TK, skoro wyrok może wydać jeden Donald Tusk - powiedział poseł PiS.

Likwidacja, likwidacja i jeszcze raz likwidacja

TK też przecież można zlikwidować uchwałą, jak zlikwidowaliście telewizję publiczną, jak nielegalnie przejęliście Prokuraturę Krajową, jak próbujecie zniszczyć Krajową Radę Sądownictwa. To samo przecież możecie zrobić z TK - jeżeli tylko tego od was będzie oczekiwał Berlin i Bruksela - dodał.

Szczucki ocenił też, że obecny skład TK został ukształtowany zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.

Każdy z 15 sędziów został wybrany przez Sejm, złożył ślubowanie wobec Prezydenta RP i przystąpił do wykonywania urzędu sędziowskiego - mówił. Obrzucacie sędziów TK obrzydliwymi epitetami posługując się piętnującym i wykluczającym językiem. Dwóch z trzech sędziów, których nazwaliście dublerami już nie żyje; w tej uchwale szargacie nazwisko profesora Morawskiego i profesora Ciocha. Dwóch wybitnych polskich prawników, którzy odeszli także na skutek waszej nienawiści. To co robicie, po ludzku, jest po prostu podłe. Jesteście specjalistami w mowie nienawiści, ale nie od strony teoretycznej tylko od strony jej stosowania - powiedział.

Jego zdaniem, koalicja chce jak najszybciej przejąć TK, żeby „już więcej nie wytykał wam waszych niekonstytucyjnych działań, waszego bezprawia”.

Klub PiS stanowczo sprzeciwia się przyjęciu tej uchwały. Wnosimy o odrzucenie jej już w pierwszym czytaniu, a wszystkich posłów wzywam do tego, żeby poważnie zastanowili się czy chcą przyłożyć rękę do tego co nosi znamiona zamachu stanu i co dzisiaj może nastąpić w polskim parlamencie - oświadczył Szczucki.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

ISW: Rosja sprzedaje ukraińskich jeńców Czeczenii

Płynie rzeka aut z importu

Wiatrakowy blamaż może uderzyć w rząd

Jednoczesne rekordy bitcoina i złota

pap, jb