Niezgodna z konstytucją! "Apteka dla aptekarza 2.0"

Trybunał Konstytucyjny orzekł w środę, że przepisy nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach eksportowych z lipca 2023 r. są niezgodne z konstytucją. Decyzja TK ma związek z pracami legislacyjnymi nad zawartymi w noweli przepisami Prawa farmaceutycznego, tzw. Apteki dla aptekarza 2.0.

Prezydent zgłosił zastrzeżenia

Prezydent zgłosił zastrzeżenia dotyczące - zawartych w noweli w wyniku poselskiej poprawki - przepisów Prawa farmaceutycznego, uszczelniających zasadę „Apteka dla aptekarza”, które mają zapobiegać przejmowaniu aptek przez sieci. Zgodnie z nimi aptekę może prowadzić tylko farmaceuta lub farmaceuci, a jeden podmiot może mieć najwyżej cztery apteki. Przepisy zaostrzyły kary finansowe za złamanie tych zasad – od 50 tys. do 5 mln zł. Nowela dała też wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu prawo cofnięcia zezwolenia na ogólnodostępną aptekę podmiotowi, nad którym nastąpiło przejęcie kontroli wbrew zakazowi.

„ Poprawki zgłoszone do projektu”

Wątpliwości prezydenta wzbudziło m.in. to, że poprawki zgłoszone do projektu nowelizacji wykraczały poza zakres przedmiotowy poprawek.

Ponadto prezydent zwrócił uwagę, że projekt nowelizacji opracowany został w Ministerstwie Rozwoju i Technologii i „na żadnym etapie prac rządowych nie zawierał regulacji prawnych, które w jakimkolwiek stopniu związane byłyby z materią regulowaną nowelizacją Prawa farmaceutycznego dokonaną w następstwie wniesienia poprawki do projektu ustawy podczas pierwszego czytania”. Nie był w związku z tym przedmiotem konsultacji społecznych w tym zakresie.

Trybunał skoncentrował się przy rozpatrywaniu sprawy nad samym prawem do wnoszenia poprawek do projektu ustawy - powiedział uzasadniając wyrok sędzia TK Bartłomiej Sochański. „Kluczowe znaczenie z perspektywy niniejszej sprawy ma określenie dopuszczalnego zakresu przedmiotowego poprawki. Dokonując wykładni językowej poprawki, które polegają na uzupełnieniu tekstu ustawy o nowe elementy z samej swojej istoty powinny pozostawać w związku ze złożonym w Sejmie przez wnioskodawcę projektem - dodał.

Sędzia TK przypomniał, że celem nowelizacji było wprowadzenie rozwiązań mających przeciwdziałać skutkom wybuchu pandemii COVID-19 oraz wojny na Ukrainie.

TK jednocześnie umorzył postępowanie dotyczące zarzutów materialnych prezydenta, które dotyczyły samych przepisów Prawa farmaceutycznego. W ocenie prezydenta przepisy dotyczące przejęcia kontroli nad aptekami ogólnodostępnymi, mogły naruszać zasady zaufania do państwa i prawa, ochrony interesów w toku oraz odpowiedniej vacatio legis. Wątpliwości te dotyczyły - jak czytamy w prezydenckim wniosku do TK - wprowadzenia nowych ograniczeń w sposób nagły i bez odpowiednich konsultacji, co mogło powodować negatywne konsekwencje dla przedsiębiorców, którzy podjęli długoterminowe inwestycje przed wejściem w życie nowych przepisów.

Co ocenił Trybunał Konstytucyjny?

„Trybunał Konstytucyjny w niniejszej sprawie nie oceniał merytorycznie konstytucyjności zmian przewidzianych w prawie farmaceutycznym. Trybunał Konstytucyjny, rozstrzygając o zasadności wniosku prezydenta, brał pod uwagę wyłącznie naruszenie określonego przez konstytucję trybu ustawodawczego. Merytoryczne racje i celowość wprowadzenia przedmiotowych zmian pozostawała całkowicie poza rozważaniami Trybunału Konstytucyjnego przy wyrokowaniu w tej sprawie” - wyjaśnił Sochański.

Sędzia TK odniósł się także do skutków wyroku TK.

Za niezgodne z konstytucją uznano przepisy nowelizujące Prawo farmaceutyczne. Oznacza to, że przepisy zmieniane zakwestionowanymi przepisami - wraz z wejściem w życie niniejszego wyroku - zachowują swoje brzmienie sprzed wejścia w życie ustawy nowelizującej” - podsumował Sochański.

Ważne!

Prezydenta Andrzeja Dudę na rozprawie reprezentował jego doradca prof. Dariusz Dudek z Instytutu Nauk Prawnych KUL, który zwrócił uwagę m.in. na wsparcie poprawki do noweli przez przedstawicieli rządu latem 2023 r., a także na ówczesne umocnienie się na rynku jednej z hurtowni farmaceutycznych. Podczas rozprawy głos w sprawie zabierał także radca prawny Naczelnej Izby Aptekarskiej Krzysztof Buda. Nieobecni byli przedstawiciele Prokuratora Generalnego i Sejmu.

pap, jb

