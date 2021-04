PGNiG dofinansuje inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności

W środę, 28 kwietnia br., ruszył ogólnopolski program grantowy pt. „Rozgrzewamy Polskie Serca”. To projekt Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, który ma zachęcić jednostki i organizacje lokalne do realizacji inicjatyw i kształtowania w ten sposób kapitału społecznego w regionach. Łączna pula środków przewiedzianych w ramach programu to 1 000 000 zł.

-Polska lokalna ma naprawdę wiele do zaoferowania, jednak nie zawsze promowanie tego, co wyjątkowe w naszej najbliższej okolicy, jest możliwe ze względu na ograniczenia organizacyjne, czy finansowe. Wraz z Fundacją PGNiG pragniemy zapewnić podmiotom w różnych regionach naszego kraju konkretne wsparcie w realizacji inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych oraz pomóc im w upamiętnianiu tradycji i miejsc pamięci dla przyszłych pokoleń. Ta akcja bezpośrednio wynika z ważnych dla nas wartości, na których budujemy społeczną odpowiedzialność PGNiG – podkreślił Paweł Majewski, prezes zarządu PGNiG

Do programu „Rozgrzewamy Polskie Serca” mogą być zgłaszane wydarzenia kulturalne, spektakle i wystawy, produkcje filmowe, projekty związane z promowaniem literatury i publicystki, a także inicjatywy z obszaru edukacji czy historii. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania, ocenie jury podlegać będą takie kryteria, jak: potrzeba realizacji projektu dla określonej społeczności, jej zaangażowanie, jakość koncepcji oraz atrakcyjność i innowacyjność działania.

Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, samorządów, publicznych szkół i przedszkoli oraz związków wyznaniowych. Dla uczestników przewidziano dotacje w wysokości 10, 20 oraz 40 tys. zł. Wnioski o przyznanie darowizny należy składać w terminie do 31 lipca 2021 roku, za pośrednictwem strony internetowej projektu. Laureaci programu zostaną wyłonieni do 15 września 2021 roku. Najciekawsze inicjatywy posłużą do stworzenia wirtualnej, ogólnopolskiej mapy wydarzeń.

Patronat honorowy nad programem objęło Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Partnerami medialnymi są Telewizja Polska oraz Polskie Radio.

„Rozgrzewamy Polskie Serca” to kolejny projekt realizowany przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Od początku działalności fundacja wspiera inicjatywy na rzecz polskiego dziedzictwa narodowego i kultury, a także nauki, edukacji czy sportu. Niesie również pomoc polskim bohaterom – weteranom i powstańcom warszawskim. Obecnie fundacja, powołana przez PGNiG SA, realizuje cztery programy: „Być jak Ignacy”, „EKOczynni”, „Rachunek wdzięczności PGNiG” oraz „Energia z miodu”.

Mat. pras./kp