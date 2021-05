Apel wojska we Francji o ratowanie kraju przed islamizacją

W tym roku z armii zawodowej odeszło 3,1 tys. żołnierzy. To niewiele w porównaniu z rokiem 2011, w którym ze służbą pożegnało się aż 7,2 tys. osób. Kolejnych rezygnacji należy spodziewać się pod koniec stycznia 2014 roku. Dla młodych osób, które swoją karierę chcą wiązać ze służbą, to najlepszy czas na składanie stosownych wniosków do wojskowych komend uzupełnień - informuje "Dziennik Gazeta…