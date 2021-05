Tesla realizuje owiany tajemnicą projekt

Nowe plany firmy Tesla pozostają tajemnicą przed opinią publiczną.

Najsłynniejszy producent samochodów elektrycznych nie zwalnia tempa inwestycji. Najnowsza z nich owiana jest jednak tajemnicą. Wiadomo jedynie, że Tesla zgłosiła nowe plany zabudowy do urzędu miasta Austin obok swojej już funkcjonującej fabryki.

Niewiele informacji wnosi także nazwa inwestycji. W dokumentach Austin Business Journal można dowiedzieć się jedynie, że nowy projekt nazywa się „Bobcat Project.”

Już od zeszłego roku tereny przy funkcjonującej fabryce poddawane były pracom przygotowawczym pod nową zabudowę. Przez cały ten okres nie było jednak podane do informacji publicznej, jaki konkretnie typ inwestycji jest tam planowany.

Jedną z możliwości jest założenie nowej linii produkcyjnej dla SpaceX. Projekt ten, odpowiedzialny za przemysł kosmiczny, będzie z całą pewnością rozbudowywany. Inną możliwością jest inwestowanie w nowe linie produkcyjne dla nowych samochodów firmy Tesla.

Cokolwiek firma by nie planowała nie ulega wątpliwości, że skala ich inwestycji jest imponująca. Powstająca fabryka w Niemczech i zwiększanie produkcji w Chinach potwierdzają, jak daleko sięgają plany Tesli.

Być może wraz ze wzrostem zainteresowania rynkiem samochodów elektrycznych dojdzie także do inwestycji na terenie Polski. Niewątpliwie przyczyniłoby się to do wzrostu potencjału produkcyjnego na terenie naszego państwa i zwiększyło konkurencyjność polskiego przemysłu.

Źródło: Oil Price

Czytaj też: Rząd luzuje obostrzenia