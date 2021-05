Ofiarami głównie Palestyńczycy, ale izraelskie media głównie o swoich

W hebrajskojęzycznych mediach dominują artykuły poświęcone konfliktowi z perspektywy izraelskiej, jednak ofiarami nalotów pada głównie palestyńska ludność cywilna. Dzieje się tak zarówno z powodu dysproporcji w potencjale wojskowym, jak i przez to, że w niewielkiej Strefie Gazy zamieszkanej przez ponad 2 mln Palestyńczyków gęstość zaludnienia wynosi ponad 5 tys. osób na kilometr kwadratowy. Natomiast izraelski dziennik „Haarec” opisał w niedzielę i poniedziałek, jak trwający od 10 maja ostrzał rakietowy ze Strefy Gazy zwiększył występowanie problemów psychicznych wśród ludności izraelskiej. Gazeta tłumaczy również, dlaczego alarmy ostrzegające przed ostrzałem wywołują głód

Rozlega się kolejny alarm. Biegniecie do schronu i słyszycie coraz więcej syren, a może nawet odległych eksplozji. Kiedy to się kończy, uczucie skrajnego głodu rozchodzi się w waszych ciałach - pisze „Haarec”.

Dziennik tłumaczy następnie, że pod wpływem stresu organizm wydziela szybko adrenalinę, która powoduje utratę apetytu, oraz o wiele wolniej kortyzol, który utrzymuje się przez dłuższy czas i po ustąpieniu bezpośredniego zagrożenia pobudza głód.

Od tygodnia trwają walki między siłami izraelskimi a palestyńskimi bojownikami z Hamasu, radykalnej organizacji rządzącej w Strefie Gazy. W konflikcie zginęło ponad 200 osób, w zdecydowanej większości Palestyńczyków, ponad 1300 osób zostało rannych.

Pomimo tego, że izraelski system obrony rakietowej Żelazna Kopuła, systemy ostrzegania oraz liczne schrony dla ludności są dobrze przygotowane na ataki rakietowe, centra ratunkowe pomagające w sytuacjach kryzysów psychicznych zostały zalane falą telefonów i maili.

Od poniedziałku do soboty wieczorem izraelska Pierwsza Pomoc Psychiatryczna otrzymała niemal 6 tys. zgłoszeń, z czego wiele pochodziło od matek szukających pomocy dla swoich dzieci. W większości przypadków wystarczy wspierająca rozmowa, pisze „Haarec”, jednak w bardziej skomplikowanych przypadkach wymagana jest ewakuacja do szpitala lub dalsza terapia psychologiczna lub farmakologiczna.

Kierująca wydziałem zdrowia psychicznego w izraelskim ministerstwie zdrowia dr Tal Bergman mówi, że stan psychiczny rodziców ma olbrzymi wpływ na zdolność dzieci do radzenia sobie z lękiem. Podczas ataków rakietowych Bergman zaleca utrzymanie codziennej rutyny najmłodszych, od szczotkowania zębów do pory posiłków. Odradza pokazywanie dzieciom wiadomości telewizyjnych, ponieważ doniesienia medialne mogą podnosić poziom niepokoju.