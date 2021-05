Jarosław Kaczyński chwali współpracę z premierem Morawieckim

Współpraca z premierem Mateuszem Morawieckim jest bardzo dobra; jestem bardzo zadowolony, że przy końcu mojej kariery politycznej, znalazłem kogoś takiego jak premier Morawiecki - mówił w środę prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński.

Kaczyński w Programie Pierwszym Polskiego Radia i PR24, pytany czy znalazł równowagę w swojej roli, kiedy pełniąc funkcję przywódcy partii, podczas posiedzeń rządu, jego zwierzchnikiem staje się premier Morawiecki, zapewnił, że „tutaj nie ma żadnego problemu”.

„Uznaję, że premier jest premierem, a ja szefem partii. Jak jesteśmy na posiedzeniu rządu, to on jest szefem. Jak jesteśmy na posiedzeniu kierownictwa partii, to ja” - mówił.

Dodał, że jeśli chodzi o usposobienie premiera, to należy on do ludzi, którzy naprawdę zwracają uwagę przede wszystkim na kwestie merytoryczne.

„Tutaj współpraca jest bardzo dobra. Sądzę, że ja jemu nie przeszkadzam i on mi też nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, uważam, że bardzo dobrze się trafiło” - ocenił.

„Współpracujemy, idzie to dobrze. Jestem bardzo zadowolony, że co tu dużo mówić, pewnie przy końcu już mojej kariery politycznej, znalazłem kogoś takiego jak pan premier” - przyznał Kaczyński.

