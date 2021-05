Otwarcie kampusu 5G dla startupów w Łodzi

**W Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej powstają najnowsze rozwiązania do testów sieci 5G, m.in. autonomiczne wózki widłowe, cyfrowe bliźniaki fabryk, czy transmisje przy użyciu kamer 360 stopni - poinformował rzecznik ŁSSE Mateusz Słonecki//

Próby trwają - jak podkreśla rzecznik - dzięki 5G LAB, czyli przestrzeni do tworzenia i testowania innowacji wykorzystujących sieć piątej generacji. „Od dziś młode technologiczne firmy mogą korzystać z infrastruktury 5G, którą ŁSSE stworzyła we współpracy z partnerami: Orange, Ericsson, UKE” - przekazał Słonecki. „W ŁSSE powstają najnowsze rozwiązania do testów sieci 5G. Są to m.in. autonomiczne wózki widłowe, cyfrowe bliźniaki fabryk, czy transmisje kamerami 360 stopni” - dodał.

Łódzka strefa od lat z powodzeniem promuje, wspiera i stwarza dobry klimat inwestycyjny do realizacji innowacyjnych projektów technologicznych przy współpracy nauki i biznesu - podkreślił wiceminister rozwoju, pracy i technologii i pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych Grzegorz Piechowiak.

„Pandemia tylko potwierdziła wzrastające zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy” - wspomniał. „5G LAB może stać się inkubatorem innowacyjnych rozwiązań, a w niedalekiej przyszłości przyczynić się do zwiększenia potencjału polskich firm, w szczególności start-upów” ocenił.

Technologia 5G i Internet rzeczy to ogromne szanse dla biznesu. Budujemy dla inwestorów szeroką ofertę wsparcia opartą na nowoczesnych technologiach - zaznaczył prezes ŁSSE Marek Michalik. Otwiera to przed młodymi technologicznymi firmami szerokie możliwości kreowania i testowania innowacji. Tworzone przez startupy rozwiązania 5G będą korzystać z infrastruktury umożliwiające m.in. zarządzanie fabrykami na odległość - poinformowała wiceprezes ŁSSE Agnieszka Sygitowicz.

PAP/KG