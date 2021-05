Kościński: Polska gospodarka powinna szybko osiągnąć poziom PKB sprzed pandemii

Polska gospodarka dobrze przystosowuje się do funkcjonowania w trudnych warunkach i stosunkowo szybko powinna osiągnąć poziom PKB realny sprzed pandemii - ocenia w komentarzu przekazanym PAP minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Zgodnie z poniedziałkowymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego PKB w I kw. 2021 spadł o 0,9 proc. rdr, wobec wstępnego szacunku mówiącego o spadku w wysokości 1,2 proc. rdr. i wobec spadku o 2,7 proc. rdr. w IV kw. ubiegłego roku. Natomiast PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) wzrósł realnie o 1,1 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był niższy niż przed rokiem o 1,4 proc. GUS podał, że inwestycje w I kw. 2021 wzrosły o 1,3 proc. podczas gdy tzw. konsensus PAP Biznes mówił o spadku o 8,6 proc. wobec, spadku o 15,4 proc. w ostatnim kwartale zeszłego roku.

Według Kościńskiego dane GUS potwierdzają, że pierwszy kwartał br. przyniósł poprawę aktywności gospodarczej w Polsce.

„Pomimo znaczącego wpływu trzeciej fali pandemii, PKB, według danych GUS, zwiększył się o 1,1 proc. (kw/kw, sa). To więcej niż GUS prognozował jeszcze w połowie maja br. Wzrost zanotowały dwie główne składowe PKB, czyli konsumpcja gospodarstw domowych i inwestycje, i to mimo wzmocnionych obostrzeń administracyjnych i utrzymującej się niepewności w I kwartale tego roku” - zauważył minister.

Zdaniem szefa resortu finansów, na wzrost inwestycji w całej gospodarce wskazywały już, opublikowane wcześniej, dane dotyczące inwestycji firm. Minister tłumaczy, że wysoki wzrost produkcji (i wartości dodanej), dobre wyniki firm i inwestycji w I kwartale br. to m.in. efekt wysokiej aktywności w międzynarodowych sieciach produkcji, których częścią są polskie przedsiębiorstwa.

„Dzisiejsze dane GUS, a także podniesienie prognoz wzrostu PKB Polski przez OECD (do 3,7 proc. w 2021 r., a w 2022 r. do 4,7 proc.), a wcześniej przez Komisję Europejską, świadczą o tym, że polska gospodarka dobrze przystosowuje się do funkcjonowania w trudnych warunkach i stosunkowo szybko powinna osiągnąć poziom PKB realny sprzed pandemii” - podkreślił Kościński.