Giganci technologiczni na potęgę zaniżają podatki

Brytyjski kanclerz skarbu - Rishi Sunak zarzucił gigantom technologicznym zaniżanie podatków. Jednocześnie coraz mocniej naciska na wsparcie nowego podatku

Od lat duże koncerny robią co mogą, by zaniżać podatki. Zazwyczaj swoje dochody przenoszą do rajów podatkowych. Korzystają przy tym, że wszystkie firmy płacą podatek od swoich zysków, a nie od przychodów. I tak z raportu Fair Tax Foundation wynika, że tylko w latach 2011-20 najwięksi gracze technologiczni uniknęli opłat o wysokości 96 mld dolarów. Przykładowo - Facebook zapłacił w ostatniej dekadzie tylko 16,8 mld dolarów podatku dochodowego, pomimo zysków w wysokości 133 mld dolarów i przychodów w wysokości 328 mld dolarów.

Amerykański rząd chce doprowadzić do uporządkowania przepisów podatkowych. Ich propozycje przewidują nałożenie minimum 15% stawki podatku mogą pomóc w zakończeniu praktyki przenoszenia zysków do rajów podatkowych. Warto zaznaczyć, że za tydzień dojdzie do szczytu G7 w Wielkiej Brytanii. Może to być jeden z głównych tematów dyskusji.

ITBiznes, Guardian/KG