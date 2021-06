11 członków "gangu papierosowego" stanie przed sądem

Proces 11 członków „gangu papierosowego” ruszy 8 lipca przed bielskim sądem okręgowym – podał w środę sąd. Grupa ta nielegalnie kupowała zagranicą tytoń, przemycała go do Polski i tu produkowała papierosy, które sprzedawała z podrobionymi znakami akcyzy.

Rzecznik bielskiej prokuratury okręgowej prok. Agnieszka Michulec podała, że w śledztwie, prowadzonym wspólnie z CBŚP i KAS, ustalono, iż grupa działała w okresie od sierpnia 2017 do lutego 2019 r. m.in. w Bielsku-Białej i Zasolu Bielańskim. W proceder zamieszanych było 11 osób, w tym dwóch obywateli Armenii.

Grupa została rozbita ponad dwa lata temu. Śledczy ustalili, że w Bielsku-Białej, Zasolu Bielańskim i Ligocie dochodziło do przestępstw akcyzowych. W lutym 2019 r. funkcjonariusze wkroczyli do hal magazynowych. Znaleźli m.in. kompletną, działającą drukarnię opakowań do papierosów znanych marek tytoniowych i linię do wykrawania opakowań jednostkowych i zbiorczych. W Zasolu Bielańskim działała krajalnia tytoniu. Tam funkcjonariusze znaleźli 2 tony tytoniu. Z kolei w Bielsku-Białej i Ligocie ujawnili 4 ton prasowanych liści tytoniu, prawie 5 ton krajanki tytoniowej i 180 tys. papierosów.