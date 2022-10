Służby rozbiły gang tytoniowy

Wspólna akcja służb zakończyła się przejęciem prawie 10 ton tytoniu i niemal 318 tys. nielegalnych papierosów wartych ponad 7 milionów złotych. Do sprawy zatrzymano 11 osób, z których dwóch usłyszało zarzuty kierowania gangiem tytoniowym.

Rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji podinsp. Iwona Jurkiewicz poinformowała PAP, że sprawa zaczęła się kilka miesięcy temu. Okazało się wówczas, że poszczególnymi członkami grupy przestępczej zainteresowali się funkcjonariusze różnych służb. „W efekcie połączono siły i dzięki współpracy policjantów CBŚP, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Urzędu Celno-Skarbowego udało się rozbić gang zajmujący się przestępczością akcyzową” - zaznaczyła policjantka.

W ubiegły czwartek służby przeprowadziły akcję w województwie łódzkim oraz kujawsko-pomorskim, w trakcie której przeszukali 11 mieszkań oraz pomieszczeń gospodarczych. W jednym z budynków gospodarczych funkcjonariusze odkryli i zlikwidowali linię technologiczną służącą do produkcji papierosów, natomiast na dwóch kolejnych zabezpieczył dwie krajalnie tytoniu.

„Łącznie zabezpieczono ponad 1,2 tys. kg suszu tytoniowego, przeszło 8,5 tys. kg krajanki tytoniowej oraz blisko 318 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy” - podkreśliła rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Anita Wielanek.

Według śledczych szacunkowa wartość zabezpieczonych nielegalnych towarów wynosi ponad 7 milionów złotych.

Rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Mirosława Aleksandrowicz zaznaczyła, że podczas akcji funkcjonariusze zabezpieczyli też maszynę do cięcia tytoniu, do rozdrabniania tytoniu, bibuły, opakowania, filtry do papierosów, zabezpieczono 116 tysięcy złotych w gotówce i dwa samochody: audi o wartości 30 tysięcy złotych i BMW warte 175 tysięcy złotych. Jak się później okazało ten drugi pojazd był kradziony.